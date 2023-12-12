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أبو السعود يواصل تحضيراته لجولات التأهيل الأولمبي في الجمباز

12/12/2023 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يصعد لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني، أحمد أبو السعود، من وتيرة تدريباته بقيادة مدربه الأرميني جورجن سيريكانيان، تأهبا للشروع في خوض المنافسات المقبلة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام المقبل.
ويمتلك لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود، فرصة كبيرة للتأهل الأولمبي بالفترة من 15 شباط (فبراير) إلى 15 نيسان (أبريل) من العام المقبل، وذلك عبر خوضه أربع جولات من سلسلة كأس العالم للجمباز في مصر وألمانيا وأذربيجان وقطر، وبما يعزز حظوظه في التأهل التاريخي للأولمبياد.
ويحتاج أبو السعود – الذي يتأرجح على جهاز "حصان المقابض" – إلى جمع عدد كاف من النقاط لتعزيز حظوظه في التأهل الأولمبي، حيث سيتم تأهيل أفضل لاعبين في مجموع النقاط وفقا للتعليمات التي يطبقها الإتحاد الدولي للجمباز، حيث لم ينجح أبو السعود بخطف بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، بعدما اكتفى بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجمباز، التي اختتمت مؤخرا في مدينة "انتويرب" البلجيكية.
وتعتبر هذه ثاني ميدالية يحققها أحمد أبو السعود في بطولات العالم للجمباز، حيث كان قد توج في نسخة العام الماضي والتي جرت في مدينة ليفربول البريطانية بالميدالية الفضية، والتي جعلته حينها أول لاعب عربي يحقق ميدالية في تاريخ بطولات العالم للجمباز، والتي انطلقت للمرة الأولى العام 1903.
وجدير ذكره، أن الحكمة الدولية ريما عامر، استوفت شروط اختيارها "قاضية" لإدارة منافسات الجمباز في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، في إنجاز أردني يتحقق للمرة الأولى، حيث تحظى ريما عامر بشارة التحكيم الدولية منذ العام 2001 وحتى يومنا الحالي، وتشغل حاليا منصب رئيسة اللجنة الفنية للاتحاد العربي، فضلا عن كونها لاعبة سابقة في المنتخب الوطني ونالت شرف تدريبه لمدة أربعة أعوام، كما كانت عضوا باللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لنحو 10 أعوام، وأشرفت على تحكيم العديد من البطولات العالمية والدولية والآسيوية والعربية.

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