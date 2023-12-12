Wednesday, 13 December 2023 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الناشئين يخسر بهدف من الإمارات بغرب آسيا

12/12/2023 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- خسر المنتخب الوطني تحت 15 عاما لكرة القدم بهدف دون رد من المنتخب الإماراتي مساء الثلاثاء، في افتتاح مشواره ببطولة غرب آسيا للناشئين التي تقام أحداثها في ملعب مجمع السعادة بسلطنة عمان.

وكان المنتخب السعودي قد تغلب على نظيره السوري بهدفين نظيفين لحساب المجموعة ذاتها.

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة بثلاث نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي، فيما استقر المنتخب الوطني ونظيره السوري بالمركزين الثالث والرابع وبدون نقاط.

ويلتقي المنتخب الوطني الخميس المقبل نظيره السعودي عند الساعة الرابعة مساء لحساب الجولة الثانية، على أن تتبعها مواجهة سورية والإمارات عند الساعة السابعة مساء.

MENAFN12122023000072011014ID1107582679

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث