الناشئين يخسر بهدف من الإمارات بغرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- خسر المنتخب الوطني تحت 15 عاما لكرة القدم بهدف دون رد من المنتخب الإماراتي مساء الثلاثاء، في افتتاح مشواره ببطولة غرب آسيا للناشئين التي تقام أحداثها في ملعب مجمع السعادة بسلطنة عمان.
وكان المنتخب السعودي قد تغلب على نظيره السوري بهدفين نظيفين لحساب المجموعة ذاتها.
وتصدر المنتخب السعودي المجموعة بثلاث نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي، فيما استقر المنتخب الوطني ونظيره السوري بالمركزين الثالث والرابع وبدون نقاط.
ويلتقي المنتخب الوطني الخميس المقبل نظيره السعودي عند الساعة الرابعة مساء لحساب الجولة الثانية، على أن تتبعها مواجهة سورية والإمارات عند الساعة السابعة مساء.
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