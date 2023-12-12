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دوري المظاليم يختتم اليوم.. والجزيرة والصريح يسعيان للتتويج باللقب

12/12/2023 2:38:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات يبحث فريق الجزيرة عن الظفر بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، عندما يستقبل عند الساعة الثالثة من مساء اليوم نظيره فريق البقعة على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، في الجولة الختامية من منافسات الدوري.
ويحتاج" الشياطين الحمر"، إلى الفوز على البقعة لضمان تتويجه بلقب الدوري، فيما يدخله التعادل أو الخسارة بحسابات أخرى في حال فوز مطارده الصريح الذي سيواجه العربي في التوقيت نفسه، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ويملك الصريح أفضلية حسم اللقب في حال التساوي في عدد النقاط مع الجزيرة نظرا لفوزه في مباراتهما.
ويذكر أن فريقي الجزيرة والصريح ضمنا صعودهما إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، فيما هبط ناديا الطرة والعالية رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وشارك في الدوري 14 فريقا هم: الجزيرة والصريح الهابطان من دوري المحترفين الموسم الماضي، مغير السرحان، البقعة، اتحاد الرمثا، العربي، عمان اف سي، كفرسوم، اليرموك، الطرة، الهاشمية وأم القطين وصما والصاعدان من دوري الدرجة الثانية، والعالية.
ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 33 نقطة من 11 انتصارا، وخسارة وحيدة أمام منافسه الصريح، ويعتبر القوة الهجومية الثانية في الدوري بعدما سجل 30 هدفا، والأقوى من الناحية الدفاعية ودخل مرماه 6 أهداف فقط، ويملك العديد من النجوم المميزين في المراكز كافة، ويقوده المدير الفني وليد فطافطة.
فيما يحتل الصريح المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بعدما سجل 10 انتصارات وتعادلا وتعرض للخسارة مرة واحدة وكانت أمام فريق صما، ويعد الأقوى هجوما بين فرق الدوري برصيد 32 هدفا، والثاني على مستوى الناحية الدفاعية بعدما دخل مرماه 7 اهداف.
وقدم المتابعون لمسيرة الدوري الشكر لإداراتي الناديين برئاسة نبيل التلي "الجزيرة" وعمر العجلوني "الصريح"، على تقديم نموذج من العمل الجاد والتخطيط المدروس، والعمل بروح الفريق الواحد، لإنجاز مهمة العودة السريعة للفريقين لدوري الكبار بعد غياب لموسم فقط، وسط اجتهاد من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والجماهير الوفية التي واكبت مسيرتهما في المباريات كافة. وطلبت إدارتا الفريقين من الجماهير التواجد في ملعبي البتراء والأمير هاشم، للوقوف خلف اللاعبين والاحتفال بهم بعد التأهل إلى دوري المحترفين، خصوصا وأن الدخول لمتابعة المباراتين مجانا.
وتميزت مباريات الجزيرة والصريح خلال منافسات الدوري، بمتابعة جماهيرية مميزة، إضافة إلى متابعة من الإدارة التي حرصت على التواجد في المنصة والمدرجات لمشاركة الجماهير التشجيع ورفع معنويات الفريق.
وحرصت دائرة الحكام باتحاد الكرة، على تكليف الحكام المميزين بإدارة المباريات المهمة في الدوري، ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا نظرا لحساسية اللقاءات وتقارب المستويات الفنية بين الفرق، والحضور الجماهيري الكبير الذي حضر مباريات الدوري.

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