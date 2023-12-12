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مغير السرحان وشباب الأردن ينشدان الفوز في الجولة العاشرة لـدوري المحترفين

12/12/2023 2:38:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات تفتتح اليوم منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي، من خلال إقامة مواجهة تجمع مغير السرحان مع ضيفه فريق شباب الأردن على ملعب الأمير محمد بالزرقاء عند الساعة الرابعة مساء.
وتتواصل منافسات الجولة يوم غد بمواجهتين، إذ تجمع الأولى بين فريقي معان والعقبة على ملعب الأمير محمد عند الساعة الرابعة مساء، فيما يرحل الحسين إربد إلى ستاد عمان لمواجهة الفيصلي عند الساعة السادسة والنصف مساء، في مباراة قمة الجولة.
وتستمر منافسات الجولة يوم بعد غد، حيث يستقبل الجليل على ملعب الحسن بإربد ضيفه فريق السلط عند الساعة الرابعة مساء، فيما يواجه فريق الوحدات نظيره فريق سحاب عند الساعة السادسة والنصف على ستاد عمان الدولي.
وتختتم مباريات الجولة يوم السبت المقبل، بإقامة مباراة واحدة تجمع بين فريقي الرمثا والأهلي عند الساعة الرابعة على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.
ويتصدر فريق الحسين إربد، ترتيب فرق الدوري برصيد 24 نقطة وبسجل نظيف من الخسائر، كما يمتلك مباراة مؤجلة أمام الوحدات الذي يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، مع وجود مباراتين مؤجلتين له، ويقبع الفيصلي بالمركز الثالث برصيد 16 نقطة مع وجود مباراتين مؤجلتين للفريق، وجاء فريق الرمثا رابعا وفي رصيده 12 نقطة، وشباب الأردن بالمركز الخامس برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة، وشباب الأردن سادسا برصيد 10 نقاط، ومعان سابعا برصيد 9 نقاط، ويحتل الجليل المركز الثامن برصيد 8 نقاط، متقدما على فريقي مغير السرحان وسحاب، ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق المواجهات على السلط الذي يملك الرصيد نفسه.
مغير السرحان × شباب الأردن
يتطلع فريق مغير السرحان، إعادة ترتيب أوراقه والعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة فريق شباب الأردن، ويدرك المدير الفني للفريق خالد الدبوبي أهمية الفوز في مباراة اليوم، واستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحسين الرصيد النقطي والمركز على سلم الترتيب.
وسيرمي الدبوبي بأوراقه الفنية كافة، بحثا عن حصد النقاط من خلال تحقيق عملية التوازن في الناحيتين الدفاعية والهجومية، ومراقبة مفاتيح القوة عند فريق شباب الأردن خصوصا في الأطراف، حيث ينتظر أن يبدأ مغير السرحان المباراة بتشكيلة تضم كلا من: أحمد عرباش، غيث العثامنة، أحمد أبو صعيليك (محمد أبو الذهب)، قصي طنوس، أحمد أبو انجيلة (أحمد عبد القادر)، حمزة الشمالي، صهيب أبو هشهش (معتز عبيدات)، محمد العملة، زيد أبو الريش، كريم أبو زيتون وسامر خانكان.
من جانبه، يسير فريق شباب الأردن نحو المراكز المتقدمة بفكر مديره الفني محمود الحديد، الذي يعتمد على لاعبين معظمهم من الشباب، إضافة إلى عدد من لاعبي الخبرة، وينوع شباب الأردن من خياراته في الوصول إلى مرمى المنافس عبر الأطراف والعمق والتسديدات من خارج منطقة الجزاء، ويتمتع دائما بالبديل الجاهز والقادر على تغيير معالم اللقاء.
وحسب المباريات الماضية، ينتظر أن يبدأ مدرب الشباب بتشكيلة تضم كلا من: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، فيصل أبو شنب، محمد أبو طه (فايز دراغمة)، فضل هيكل، أحمد صبرة، محمد طه (حمزة النعيم)، أيهم هشام وأويس زيادات (خالد أبو رياش).

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