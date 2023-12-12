الوحدات يودع كأس الاتحاد الآسيوي بشكل رسمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- ودع فريق الوحدات لكرة القدم منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024، بشكل رسمي، بعد أن فاز العهد اللبناني على الفتوة السوري بهدفين لهدف مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وكان فريق الوحدات قد تعادل في آخر مبارياته أمس أمام الكويت الكويتي بهدف لمثله، ليحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 10 نقاط خلف الكهرباء العراقي المتصدر برصيد 13 نقطة.
وفي حسابات التأهل بالنسبة للوحدات كأفضل مركز ثاني عن مجموعات غرب آسيا، إء تم خصم 6 نقاط منه، ليصبح في رصيد ممثل الكرة الأردنية الوحيد في البطولة 4 نقاط، فيما تأهل الفريق اللبناني كأفضل وصيف بامتلاكه 6 نقاط بعد حذف نتائجه مع صاحب المركز الأخير في مجموعته.
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