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الوحدات يودع كأس الاتحاد الآسيوي بشكل رسمي

12/12/2023 2:38:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- ودع فريق الوحدات لكرة القدم منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024، بشكل رسمي، بعد أن فاز العهد اللبناني على الفتوة السوري بهدفين لهدف مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان فريق الوحدات قد تعادل في آخر مبارياته أمس أمام الكويت الكويتي بهدف لمثله، ليحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 10 نقاط خلف الكهرباء العراقي المتصدر برصيد 13 نقطة.

وفي حسابات التأهل بالنسبة للوحدات كأفضل مركز ثاني عن مجموعات غرب آسيا، إء تم خصم 6 نقاط منه، ليصبح في رصيد ممثل الكرة الأردنية الوحيد في البطولة 4 نقاط، فيما تأهل الفريق اللبناني كأفضل وصيف بامتلاكه 6 نقاط بعد حذف نتائجه مع صاحب المركز الأخير في مجموعته.

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