ما العلاقة بين أمراض القلب والبرد؟



وتحذر بعض الدراسات من أن خطر الإصابة بمشكلات في القلب يزيد في الطقس البارد، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر لأنها قد تتطور إلى أمراض خطيرة.



وتقول دراسة منشورة في المكتبة الوطنية للطب، في 2013، إن خطر الإصابة بالرفرفة الأذينية أو الرجفان الأذيني ، يرتفع في الطقس البارد، ويبلغ ذروته في يناير وفبراير.



وعند الإصابة بالرفرفة الأذينية، تنبض الحجرتان العلويتان في القلب (الأذينان) بسرعة كبيرة. ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة نبض القلب، ولكنه يكون منتظمًا في أغلب الأحيان، بحسب موقع "مايو كلينيك".



تُعرف الرفرفة الأذينية بأنها نوع من اضطرابات النظم القلبي، ينتج عن مشكلات في النظام الكهربي للقلب.



على المدى القصير، من غير المرجح أن يكون الأمر خطيرًا، ولكن حوالي نصف المرضى الذين يعانون من الرفرفة الأذينية قد يصابون بالرجفان الأذيني الكامل. على المدى الطويل، وقد يهدد ذلك بالإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".



الرجفان الأذيني، هو اختلال في نظم القلب، يكون غالبًا عبارة عن سرعة شديدة في ضربات القلب. ويمكن أن يؤدي الرجفان الأذيني إلى تكوُّن جلطات دموية في القلب.

وتزيد هذه الحالة المَرضية احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب وغيرهما من المضاعفات ذات الصلة بالقلب.



أثناء الرجفان الأذيني، تنبض حجرتا القلب العلويتان -الأذينان- دون تناسق وبشكل غير منتظم. إذ تنبضان بشكل غير متزامن مع حجرتي القلب السفليتين (البُطينين).

وقد يصيب الرجفان الأذيني العديد من الأشخاص دون ظهور أعراض. كما قد يسبِّب الرجفان الأذيني سرعة ضربات القلب أو خفقانه أو ضيق النفَس أو الدوار.



وقد تأتي نوبات الرجفان الأذيني وتختفي، وربما تكون مستمرة، نقلا عن الحرة.





وعموما لا يشكل الرجفان الأذيني في حد ذاته تهديدًا للحياة. ولكنه حالة طبية خطيرة تحتاج إلى علاج مناسب للوقاية من السكتة الدماغية.



ما علاقة الطقس البارد؟

وجد تحليل لـ15 دراسة، شملت أكثر من 125 ألف مريض عام 2015، أن الرجفان الأذيني يحدث في أغلب الأحيان في الشتاء ويقل في الصيف، وينخفض إلى أدنى مستوياته في يوليو.



وارتفعت مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى مرضى الرجفان الأذيني بنسبة 19 بالمائة في الشتاء مقارنة بالصيف، وأعلى بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالربيع، حسبما وجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 290 ألف مريض تم تقديمها إلى الجمعية الأوروبية لأمراض القلب.



بشكل عام، تزيد هذه الحالة بشكل كبير من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية وقصور القلب وحتى الخرف.



وإذا تُرك الرجفان الأذيني دون علاج، فإن احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية يزيد خمسة أضعاف، وفقًا لتقارير جمعية القلب الأميركية، ويتضاعف احتمال الوفاة بسبب قصور القلب.



ومع ذلك، لا يتفق جميع الباحثين على ذلك، إذ أفادت دراسة أجريت عام 2022، نشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية بأن دخول المستشفى بسبب الرجفان الأذيني ليس بالضرورة أمر يتعلق بالطقس.



وعلى أي حال، قد يتم علاج الرجفان الأذيني بالأدوية، أو بتوجيه صدمة إلى القلب بحيث يعود لنظامه المعتاد، وإجراءات لحجب إشارات القلب الخاطئة.



وتوصي جمعية القلب الأميركية باتباع نظام غذائي صحي للقلب، وممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة أسبوعيا، والحد من استهلاك الكحول والإقلاع عن التدخين لتجنب الرجفان الأذيني ومشكلات القلب الأخرى.