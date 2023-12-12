ارتفاع ضغط الدم توافقي بين الأزواج.. دراسة

MENAFN - Alghad Newspaper)وجاء في تقرير الدراسة المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أنه بين الأزواج من جنسين مختلفين في أربعة دول هي: الصين، وإنجلترا، والهند، والولايات المتحدة، كانت النساء المتزوجات من رجال يعانون من ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بمن لم يُصب أحد الأزواج بينهم بارتفاع ضغط الدم.وكان الرجال الذين لديهم زوجات مصابات بارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض مقارنة بالرجال الذين لم تعانِ زوجاتهنّ من ارتفاع ضغط الدم.وقال تشيهوا لي، زميل ما بعد الدكتوراه في جامعة ميشيغان ومؤلف الدراسة، لـCNN: "يعرف الكثير من الناس أن ارتفاع ضغط الدم أمر شائع لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن في الولايات المتحدة، وإنجلترا، والصين، والهند. لكننا فوجئنا عندما اكتشفنا أن العديد من الأزواج الأكبر سنًا في هذه الدول يعانون من ارتفاع ضغط الدم".



واستعان بمثال في الولايات المتحدة، حيث أكثر من 35٪ من الأزواج الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وما فوق يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ولفت لي إلى أنّ "دراستنا هي الأولى من نوعها التي تدرس ارتفاع ضغط الدم المتوافق بين الأزواج في البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، من خلال استخدام بيانات تمثيلية على المستوى الوطني، ما يوفّر بالتالي منظور مقارنة عبر الحدود الوطنية". وأشار إلى أن هذه الدراسة "هي الأكبر التي تناولت هذا الموضوع حتى الآن".



وقام الباحثون، الذين يأخذون من جامعات ميشيغان، وإيموري، وكولومبيا مقرًا لهم، بفحص بيانات 1086 من الأزواج في إنجلترا، و3,989 زوجًا في الولايات المتحدة، و6514 زوجًا في الصين، و22389 زوجًا في الهند.

وتم جمع البيانات التي استحوذت على نقطة زمنية واحدة، في دراسات ومسوحات أُجريت بين عامي 2015 و2019. وشملت البيانات الواردة من الولايات المتحدة وإنجلترا البالغين الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وما فوق وأزواجهم، مهما كان عمرهم. وشملت البيانات الواردة من الصين والهند البالغين في عمر الـ45 عامًا وما فوق وأزواجهم.



بالنسبة لكل زوج، استُخدمت ثلاثة قياسات لضغط الدم كمعدل وسطي لتقدير ضغط الدم الانقباضي الإجمالي، أي الرقم العلوي في القياس، وضغط الدم الانبساطي، أي الرقم السفلي.

واعتبرت الدراسة أن الشخص الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم إذا سجّل ضغط الدم الانقباضي لديه 140 وما فوق، وضغط الدم الانبساطي 90 وما فوق، أو كان لديه تاريخ من ارتفاع ضغط الدم تم تشخيصه من قبل مقدم الرعاية الصحية.



وتحقّق الباحثون تحديدًا من عدد الأزواج في الدراسة الذين يعانون من "ارتفاع ضغط الدم المتوافق" وقارنوا بينهم، ما يعني أنّ كلًا من الزوج والزوجة يعانيان من ارتفاع ضغط الدم.



ووجد الباحثون "انتشارًا واسعًا" لارتفاع ضغط الدم "المتوافق" في البلدان الأربعة. وأظهرت البيانات أن 47.1% من الأزواج في إنجلترا أُصيبوا بارتفاع ضغط الدم المتوافق، و37.9% في الولايات المتحدة، و20.8% في الصين، و19.8% في الهند.

وكتب الباحثون: "تشير هذه النتائج إلى أن حوالي نصف حالات ارتفاع ضغط الدم في هذه البلدان المكتظة بالسكان تكون متوافقة بين الأزواج"، نقلا عن موقع سي ان ان بالعربية.





ووجد الباحثون أن معدل انتشار ارتفاع ضغط الد بين الزوجات كان أقل منه بين الأزواج في الدول الأربع، لكن إذا كان شخص يعيش في الصين أو الهند ويعاني من ارتفاع ضغط الدم، فمن المرجح أن يكون شريكه مصابًا أيضًا، مقارنة بالأزواج الذين يعيشون في الولايات المتحدة و إنكلترا.



وكتب الباحثون أنّ هذه "الاختلافات تتطلب مزيدًا من التحقيق، ويُرجح أن تكون متعددة العوامل. ولفتوا إلى أنها "قد تُعزى إلى الاختلافات الثقافية بين البلدان"، وأضافوا أنه في السياقات الثقافية الآسيوية، قد يكون الأزواج أكثر عرضة لتقاسم عادات الأكل ذاتها، وممارسة الرياضة، ونمط الحياة، مقارنة بالثقافات الغربية، حيث يتم التركيز على الفردية".



يُعد ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة وإنجلترا منه في الصين والهند، ومع ذلك، كان الارتباط بين حالة ضغط الدم لدى الأزواج أقوى في الصين والهند منه في الولايات المتحدة وإنجلترا.



وأفادت بييه لو، المؤلفة الرئيسية المشاركة في الدراسة، وزميلة ما بعد الدكتوراه في علم الأوبئة بكلية ميلمان للصحة العامة في جامعة كولومبيا، ببيان صحفي أنه "في الصين والهند، هناك اعتقاد قوي في البقاء معًا كعائلة، لذلك قد يؤثر الأزواج على صحة بعضهم البعض بشكل أكبر".



وأضافت لو: "في المجتمعات الجماعية في الصين والهند، يُتوقّع أن يعتمد الأزواج على بعضهم ويدعم واحدهم الآخر، عاطفيا ومن حيث التأثير، لذلك قد تكون الصحة متشابكة بشكل أوثق".



وفي المجمل، كتب الباحثون أن تزايد معدل ارتفاع ضغط الدم المتوافق بين الأزواج في مختلف الدول يمثل "فرصة واعدة" لتصميم طرق للأزواج لإدارة المرض معًا، مثل فحص ارتفاع ضغط الدم، أو حضور دروس التمارين الرياضية، أو الطهي الصحي. وإعداد وجبات الطعام.