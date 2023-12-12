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تايلور سويفت وسيلينا غوميز تفاجآن الجمهور بحضور عرض داعم لفلسطين

12/12/2023 2:38:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاجأت النجمتان تايلور سويفت وسيلينا غوميز الجمهور بحضورهما عرضاً كوميدياً للممثل الأميركي من أصل مصري، رامي يوسف، كان عبارة عن حفل لجمع التبرعات لغزّة.




الممثل الكوميدي الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف


وتساءل الجمهور ما اذا كان حضور النجمتان تعبيرا واضحا منهما عن دعمهما للقضية الفلسطينية ، إذ كان رامي يوسف أعلن عبر إنستغرام أنّه سيتمّ التبرّع بنسبة "100% من عائدات" ما تبقّى من جولته الكوميدية، إلى مؤسسة المعونة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى (ANERA) "التي تقدّم الإغاثة الإنسانية لشعب غزة".

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