تايلور سويفت وسيلينا غوميز تفاجآن الجمهور بحضور عرض داعم لفلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) فاجأت النجمتان تايلور سويفت وسيلينا غوميز الجمهور بحضورهما عرضاً كوميدياً للممثل الأميركي من أصل مصري، رامي يوسف، كان عبارة عن حفل لجمع التبرعات لغزّة.
الممثل الكوميدي الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف
وتساءل الجمهور ما اذا كان حضور النجمتان تعبيرا واضحا منهما عن دعمهما للقضية الفلسطينية ، إذ كان رامي يوسف أعلن عبر إنستغرام أنّه سيتمّ التبرّع بنسبة "100% من عائدات" ما تبقّى من جولته الكوميدية، إلى مؤسسة المعونة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى (ANERA) "التي تقدّم الإغاثة الإنسانية لشعب غزة".
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