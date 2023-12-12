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ماذا يحدث لك عند تناول القشرة الداخلية للبرتقال والكلمنتينا؟

12/12/2023 2:37:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحظى فاكهة البرتقال والكلمنتينا بشعبية كبيرة في فصل الشتاء ووقت عيد الميلاد.

وتشترك فاكهة الكلمنتينا مع البرتقال في شيء واحد: الطبقة البيضاء التي توجد بين القشرة الداخلية واللب، والتي يبذل كثيرون الجهد لإزالتها عند التقشير. فهل يستحق ذلك هذا العناء؟


الطبقة البيضاء الموجودة بين القشرة واللب في الفاكهة تسمى بـ "الميزوكارب" أو أيضاً بـ "الفاكهة الوسطى"، بحسب موقع dw.

لكن كيفية التعامل مع هذه الخيوط البيضاء تبقى مسألة مبدأ وتنقسم الآراء حولها إلى معسكرين: البعض يزيل الخيوط البيضاء بشكل كلي حتى يبقى اللب فقط، والبعض الآخر يأكلها بدون إزالة الطبقة البيضاء. لكن لا داعي للقلق بشأن صحتك تحت أي ظرف من الظروف.


ليس فقط اللب نفسه صالح للأكل، بل أيضاً الخيوط البيضاء. ولكن على العكس من ذلك، تعد هذه الخيوط البيضاء مفيدة للصحة ويمكن تناولها دون تردد، وفق زيلكه نول، خبيرة التغذية من مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية: "إن الخيوط البيضاء الموجودة بين القشرة والفاكهة تحتوي على نفس القدر من فيتامين سي الموجود في اللب نفسه".


ليست مجرد خيوط بيضاء!


الطبقة البيضاء ليست سامة، كما قد يعتقد البعض، بل تحتوي على عدد من الفيتامينات والمواد الكيميائية النباتية.

يزودنا "الميزوكارب" بالكثير من فيتامين سي و مركبات "الفلافونيدات"، الضرورية لدعم جهاز المناعة من خلال احتوائها على نسبة هامة من مضادات الأكسدة.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن مركبات "الفلافونيدات" تمنع أيضاً أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما لها تأثيرات مضادة للبكتيريا أو مضادة للفيروسات.علاوة على ذلك، تتكون هذه الخيوط البيضاء من ألياف غير قابلة للهضم تقريباً، والتي تبقى في الجهاز الهضمي لفترة طويلة وتضمن عدم الشعور بالجوع مرة أخرى بهذه السرعة.

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