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6 أعشاب يمكن أن تعزز الكولاجين بشكل طبيعي

12/12/2023 2:37:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعد التجاعيد جزءًا طبيعيًا من مرحلة الشيخوخة وتظهر بشكل واضح على أجزاء الجلد المكشوفة مثل الوجه والرقبة واليدين والساعدين، بحسب ما نشره موقع "مايو كلينك". وعلى الرغم من أن العوامل الوراثية تعتبر السبب الرئيسي الذي يحدد بنية الجلد وقوامه، فإن التعرض للشمس يأتي كأحد الأسباب الرئيسية والشائعة لظهور التجاعيد خاصة لدى أصحاب البشرة الفاتحة. كما تساهم الملوثات والتدخين في ظهور التجاعيد.
ويؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية UV، إلى تسريع عملية الشيخوخة الطبيعية والذي يترجم إلى تجاعيد مبكرة، حيث إنها تقوم بكسر الأنسجة الضامة في البشرة، وهي عبارة عن ألياف الكولاجين والإيلاستين، والتي تقع في الطبقة العميقة من الجلد، التي تعرف باسم الأدمة. ويحذر الخبراء أيضًا، من أن التدخين يؤدي إلى المعاناة من المشكلة نفسها، لأنه يؤثر بشكل سلبي على إنتاج الجسم للكولاجين. وبحسب ما نشره موقع WIO News، فإن هناك 6 أعشاب يمكن أن يساعد تناولها في تحسين مستويات إنتاج الجسم للكولاجين بشكل طبيعي، كما بأتي:
1. القرفة
ينمو نبات القرفة القديم، حيث يعيش منذ ما يقرب من 2000 عام، في ناميبيا. يتميز نبات القرفة بورقتين طويلتين فقط ونمط نمو فريد. ويساعد تناوله على تنشيط إنتاج الجسم للكولاجين بشكل طبيعي.
2. الجينسنغ الهندي
يزيد الجينسنغ الهندي، وهو ما يُعرف أيضًا باسم الأشواغاندا، من إنتاج الكولاجين ويساعد في تغذية البشرة. كما أنه يجدد الخلايا الميتة.
3. الجينسنغ
تمتلئ جذور الجينسنغ بالمركبات، التي تساعد في إبطاء فقدان الكولاجين والحفاظ على مرونة الجلد. إنها تعزز إنتاج الكولاجين وزيادة نشاط الدورة الدموية.
4. الكركم
يقلل الكركمين، المركب الرئيسي الموجود في الكركم، الأكسدة والالتهابات مما يساعد في إصلاح الأنسجة ويزيد إنتاج الكولاجين.
5. المورينغا
يشتهر نبات المورينغا بأنه غني بفيتامين C ويساعد في زيادة الكولاجين. تساعد مستحضرات المورينغا في جعل البشرة تبدو أكثر سمنة وأكثر إحكاما وتزيد من الدورة الدموية.
6. الزنجبيل
إن الزنجبيل مليء بمضادات الأكسدة التي تزيد من صحة الدم في الجسم وتعزز إنتاج الكولاجين. -(العربية نت)

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