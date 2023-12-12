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السينما فعل مقاوم.. دورة فلسطين في كرامة تستمر بعروضها

12/12/2023 2:37:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بتعليق الدورة 14 (دورة فلسطين) من "كرامة لأفلام حقوق الإنسان"، فعالياتها ليوم أول من أمس، وذلك التزامًا بالدعوة للإضراب الشامل على مستوى العالم، لدعم الأهل في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة ممنهجة، فإن الدورة الاستثنائية تؤكد رسالتها، وتعزز انحيازها إلى عنوان المهرجان في كل الأعوام: "أفلام حقوق الإنسان".
ومما جاء في بيان تعليق فعاليات يوم الإضراب العالمي: "إن السينما فعل مقاوم.. والمجد والإجلال للأرواح التي أبيدت في قطاع غزة والضفة الغربية.. المجد للشعب الفلسطيني والشعوب المقهورة والمستضعفة في جنوب الأرض كافة".
وعرض فيلم "بنك الأهداف"، للمخرج الفلسطيني الشهيد رشدي السراج، الذي استشهد على يدِ جيش الاحتلال الصهيوني في 22 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أثناء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة.
وعرض فيلم السراج، عند الساعة الثامنة من مساء أمس على المسرح الدائري (مسرح محمود أبو غريب)، في المركز الثقافي الملكي. حيث سبق الفيلم حفل ختام الدورة الاستثنائية عند الساعة السابعة والنصف من مساء أمس.
كما أعيد بثه، عند الساعة الرابعة والنصف من مساء أمس على المسرح الدائري، عرض فيلم "باراليستاين" (PARALESTINE) التسجيلي الطويل (2023، 66 دقيقة) من إخراج ياسر إبراهيم أبو وزنة.
ويعرض فيلم "تحت سماء دمشق" الوثائقيّ الطويل (2023، 88 دقيقة)، للمرة الأولى في عمان من إخراج طلال ديركي وهبة خالد وعلي وجيه.
وعلى مختلف الأصعدة، حملت هذه الدورة الاستثنائية خصوصيتها، وطرحت خياراتها، وجلبت للعرض أكثر الأفلام تقاطعا مع مفردات قضية الشعب الفلسطيني.
وما بين فيلم الافتتاح "يلا غزة" (2023، 101 دقيقة) من إخراج الفرنسي رولاند نوريير، وفيلم الختام "بنك الأهداف" (2021، 25 دقيقة) للمخرج الشهيد رشدي السراج وكتابة شروق العيلة، وكلاهما دارا في فلك الموضوع الفلسطيني وتفاصيله وحيثياته، عرضت الدورة الرابعة عشرة زهاء 30 فيلما عن فلسطين، أو من فلسطين، بعضها من أرشيف "كرامة" الزاخر بالأفلام الفلسطينية، أو الخاصة بقضية فلسطين وأهلها.
مهرجان "كرامة" هو أول مهرجان دولي لأفلام حقوق الإنسان يؤسس في الأردن. ومنذ انطلاق الدورة الأولى من "كرامة" لأفلام حقوق الإنسان" في العام 2010، وهو قريب من قلب الحدث، وقريب من نبض الإبداع الفكري والأخلاقي والفني داخل العالم العربي وخارجه.

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