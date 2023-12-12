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مجمع اللغة يناقش القدس في الشعر العربي الحديث بموسمه الثقافي

12/12/2023 2:37:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- اوصى المشاركون في مؤتمر "القدس في الشعر العربي الحديث"، الذي انطلق أول من أمس، في مجمع اللغة العربي، بضرورة الالتفات إلى مكانة القدس، بوصفها مولدا للأدبية بمفهومها المعاصر، لذلك يوصى بدراسة (أدَبيّة توظيف القدس في الشعر العربي المعاصر)، وتخصيص دراسات جامعية متقدمة، تعنى بالأعمال الأدبية التي اتخذت من القدس ومتعلقاتها موضوعا لها.
وتشكيل معرفة بالقدس ومكانتها في تاريخ العرب والإسلام، وذلك بعقد ندوات سنوية تبرر موقعها في صراعنا مع الأجنبي، ومنزلتها في الوجدان الأدبي العربي، جمع الأشعار التي قيلت في القدس في العصر الحديث، وحفظها في دواوين أو تسجيلات صوتية، لتكون في متناول الباحثين، لأهميتها الموضوعية والفنية. وترجمة الأشعار التي قيلت في القدس ترجمة أدبية عالية، إلى لغات عالمية عدة لتكوين رأي عام متعاطف مع القضية العربية.
وأكد المشاركون على انتقاء بعض الأعمال الشعرية الخاصة بالقدس، وإنشاؤها بأسلوب مسرحي، في الأنشطة المدرسية اللامنهجية، واحتفالات المدارس في المناسبات القومية، إذكاء للروح الوطنية. وجعل بعض الأعمال الشعرية الخاصة بالقدس مادة للمباراة في الحفظ وإتقان مهارات الإلقاء، أو التدرب السمعي على أوزان العروض في الأنشطة المدرسية المساندة. تتبع الشعراء والأدباء الذين لهم عناية بالقدس، والإفادة من أعمالهم الإبداعية في الإعلام المرئي الهادف.
وشدد المتحدثون على الاعتناء بكل ما يصدر من شعر رصين جديرٍ بالقراءة والحفظ، عن القدس وكل بقعة عربية وإسلامية مأزومة، وجعله جُزءا من النصوص التي يُدار عليها الدرس اللغوي، في الوحدات الدراسية، في المناهج المدرسية والجامعية، وبيان ما فيه من قيمٍ إنسانيةٍ وجماليةٍ وفكرية. وإعادة الأبعاد المقاومة إلى مفاهيم الثقافة والمثقَّف، والأدب والأديب.
واستنطاق المكنونِ العربيِّ النقديّ، وتكثيف البحث المعرفي الكامن في الخبرة اللغوية العربية من بلاغيةٍ وفلسفيةٍ وكلاميةٍ وتأصيلية، للوصول إلى نظرياتٍ نقدية عربية موضوعية، لا تكون انعكاسا ثابتا للنموذج الغربيّ.
جاء المؤتمر ضمن فعاليات الموسم الثقافي الواحد والأربعين، وقد افتتح المؤتمر بكلمة لرئيس المجمع الدكتور محمد البخيت قال فيها: "يشرفني في هذه اللحظة التي ترتقي فيها أرواح الشهداء إلى بارئها من غزة ومن القدس، ومن كل مدن فلسطين وبلداتها، أن أنحني تحية إجلال وإكبار لهؤلاء الشهداء الذين التحقوا ببارئهم نيابة عن الأمة في زمن عنجهية الاحتلال وغطرسته وإصراره على محو الشخصية التاريخية والدينية لمدينة القدس مدينة السلام ومدينة المحشر والمنشر".
وتابع حديثه حول القدس:"إن الدراسات الجامعية التي أعدت حول منزلة القدس في الأدب والشعر العربي الحديث جاءت لتقول لنا أن الأشعار التي قيلت فيها لا ترقى إلى مقام مدينة السلام التي هي في وجداننا جميعا، أو كما يقول الشيخ مهدي شمس الدين -رحمه الله-: "القدس في الضمير".
وتساءل: "هل خذلت القريحة الشعرية لدى العرب القدس، ولم يرق شعرها إلى مستوى المعراج وصلاة الرسول بالرسل في القدس، أليس هناك من صوفي يطير بنا بشعره إلى سدرة المنتهى؟ لماذا غاب الألق وكتم الإملاق على أنفاس الشعراء".
وختم بالأمل المشرق في النصر والتحرير القادم لا محالة: "لن أقنط أبدا، بل سأفزع بنفسي إلى سعيد عقل والأخوين رحباني والسيدة فيروز؛ لأدخل برفقتهم مدينة القدس، وأصلي هناك في المسجد الأقصى".
وتضمنت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور علي محافظة، عرضا لثلاثة أبحاث: الأول بعنوان "القدس المكان والرمز"، قدمه عضو المجمع الدكتور إبراهيم السعافين، والثاني بعنوان "صورة (القدس) في شعر أحمد مطلوب"، قدمه الأستاذ الدكتور محمد العاني من المجمع العلمي العراقي، والثالث بعنوان "القدس في الشعر المعاصر، تأملات في عبقرية المكان أم في سرة الكون"، قدمه الأستاذ الدكتور زياد الزعبي، أستاذ النقد الأدبي في جامعة اليرموك.
وقد تحدث السعافين في بحثه عن مكانة القدس الدينية والقومية في نفوس المسلمين والعرب، وأهميتها الأدبية والفنية من حيث رمزيتها من جانب، وطبيعة المكان وثرائه من جانب آخر، مستعرضا عددا من الأماكن العريقة فيها، بما تحمله من حكايا نابضة بالحب والحياة، واصفًا الحالة المزرية التي آلت إليها بعد أن دنستها أيدي الاحتلال الغاشم.
بينما أشار د. محمد العاني في بحثه عن توظيف الصورة الشعرية التي ترتبط بالقِيَمِ النّبيلةِ في شعر اللغوي أحمد مطلوب، وعن صورة القدس التي تكشف عن الأصالةِ المرتبطةِ بالجودة والإحكامِ والانتماءِ إلى الماءِ والأرضِ والطّين، فهوَ الذي عُرفَ بانتمائِهِ لقضايا العروبةِ التي تشكلت في شِعره بطريقة خاصّة.
وبيّن الدكتور زياد الزعبي أن ما سعى إليه في بحثه هو قراءة حضور القدس في الشعر العربي المعاصر، وتأمل صور هذا الحضور معتمدًا على المادة الواسعة التي جمعها وعالجها الدكتور محمد حور في كتابه: "تجليات القدس في الشعر المعاصر"، إضافة إلى إيراد صور القدس في الشعر بأبعاده المعرفية والإنشائية والدينية التي برزت فيه أو غابت عنه.
وتضمنت الجلسة الثانية التي ترأسها عضو المجمع الأستاذ الدكتور محمد عصفور، عرضا لثلاثة أبحاث: الأول قدمه عضو المجمع الأستاذ الدكتور محمد حور، بعنوان "صور القدس في شعر المرأة"، والثاني قدمه الأستاذ الدكتور زهير عبيدات من الجامعة الهاشمية، بعنوان "القدس والأقصى في شعر أيمن العتوم"، والثالث قدمه الأستاذ الدكتور نارت قاخون من جامعة آل البيت، بعنوان "مريد البرغوثي والتعب المقدسي- دراسة في الاستعارة المتعبة".
وأشار الدكتور محمد حور في بحثه إلى دور المرأة الفلسطينية في النضال والدفاع عن وطنها المغتصب عامة، وفي بكائها على مدينتها المقدسة "القدس" خاصة، مستعرضا عددا من النساء اللواتي ضربن أروع الأمثلة ووظّفن أشعارهن في خدمة مدينتهن القدس، من أمثال: مي صايغ، وعائشة الخواجا، وكلثوم عرابي، ونبيلة الخطيب، وشهلا الكيالي.. وغيرهن، ملقيًا الضوء على أبرز خصائص أشعارهن الموضوعية والفنية.
وتحدث الدكتور العبيدات في بحثه عن صورة الأماكن المقدّسة في مدينة القدس، في شعر أيمن العتوم، وماهيّة هذه الصورة ومرجعيّاتها وعلاقتها بالإنسان وموقفه منها، مع توضيح مفهوم المكان ودوره وسلطته وتوظيفه في الصراع مع الاحتلال وقدرته على تحويله إلى خطاب تعبير عن القضية الفلسطينية وعن الواقع العربي المعاصر، وعلاقة الإنسان بالمكان، وموضوع الهويّة والانتماء، والتقنيات الفنية واللغوية التي استخدمها الشاعر في قصائده.
وأورد الدكتور قاخون في بحثه مظاهر التعب التخييلي، والإعياء التّصويريّ، المعبّر عنه بـ"الاستعارة المتعبة"، الّتي يقترحها الباحث نوعاً من الاستعارات النّفسيّة المعرفيّة في نماذج من شعر مريد البرغوثيّ، ونثره، حيث تظهر "القدس" في استعارات إدراكية تعبّر عن تعب وإعياء يتجلّى في بناء الاستعارات، وفضاءات مِنوالها الاستعاريّ، وأنّ هذا التّعب في الاستعارة يفتح آفاقا جديدة في تأويل الاستعارة، وإدراك مآلاتها في بنية النّصّ نفسه.

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