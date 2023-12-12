فرقة بلدية مادبا تحفظ إرث الأجداد بتوليفات من الفنون الشعبية

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

تسعى فرقة بلدية مادبا الكبرى، إلى إحياء التراث والفنون الشعبية عبر تقديم لوحات فنية من التراث الشعبي الأردني بما ينسجم مع روح العصر الحديث، في محاولة لنقل هذا الفن إلى مستوى العالمية.

ويمتزج هذا الغناء مع الرقص التعبيري للدبكة والسامر والدحية والهجيني، حيث عمد القائمون على الفرقة إلى تطويع الموسيقا والأغنيات الشعبية الفلكلورية إلى لوحات فنية معاصرة، مع الحفاظ على قيمتها التراثية.

ويشير رئيس بلدية مادبا عارف محمود الرواجيح، إلى أن ارتباط التراث بالنمو الاقتصادي، يتطلب إدراجه ضمن منظومة جديدة متكاملة تجمع كل مؤسسات الدولة، وكي يتم استغلال التراث استغلالاً جيداً، لا بد من معرفته أتم المعرفة، على هذا الأساس جاء تأسيس الفرقة لإحياء التراث والتي تعطي دلالة لحرص البلدية على الحفاظ على التراث، وتوريث الفلكلور والتراث الشعبي من جيل إلى آخر خوفا من الطمس والضياع، وحفاظا على الهوية من الاندثار.

ويرى الرواجيح، أن الألوان الفنية التراثية والفلكلورية (الدبكة والسامر والدحية والهجيني)، من أهم صور هذا التراث الذي يستند إلى إرث فني وثقافي عميق يمتد زمنا طويلا عبر التاريخ.

ويهدف تأسيس الفرقة إلى ترسيخ مفهوم الوطنية من خلال التمسك بالتراث الأردني الأصيل والحفاظ على الموروث الشعبي بما فيه، الفلكلور الذي يعد من أهم مكونات الموروث الشعبي الأردني، ومن ثم العمل على نشر التراث الشعبي عموماً والتراث الخاص بمدينة مادبا التي تتميز بالطابع السياحي والأثري، وبصورة ممتعة للمشاهد.

وأشار الرواجيح، إلى أن الفرقة تشارك في جميع المناسبات الوطنية داخل مادبا وخارجها، لأن الفرقة في طابعها الشعبي تقدم لوحة من الحركات تحكي فيها قصص الأجداد للجيل الجديد، وتعيد الناظر إليها إلى عصر التراث الجميل، وتعبر أيضاً شكلاً ومضموناً عن التزامها بالتراث الحضاري والثقافي الأردني؛ لتعيد رسم الفلكلور وترسيخه في عقول وأذهان الناس، مازجة الإبداع والفن معا في لوحات تعيد صياغة الماضي الجميل بشكل أقرب إلى روح العصر الحديث السريع.

وأضاف الرواجيح، "لا بد من الشروع في عملية الجرد الفعلي للتراث في مادبا"، مضيفاً، تكمن أهمية ذلك في عدم معرفة حجم هذا التراث البين والمطمور وأيضا المغمور، وبالتالي، فإن حل هذه المعضلة سيوضح الرؤى ويسهل عملية الاستغلال، وهذا ما ترمي إليه البلدية مستقبلا للحفاظ على مكتسبات التراث برمته".

وتسعى الفرقة التي تأسست العام 2020، إلى تجسيد الحالة التراثية والتعبير عنها بصورة عصرية، بحيث يسهل ذلك نقل الفلكلور الأردني إلى شعوب العالم، من خلال تقديم لوحات فنية مستمدة من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والوطني تجمع في صورة فنية راقية ترسم الفرح والسرور والسعادة على وجوه الجمهور، وفق رئيس الفرقة وعازف العود ومطرب الفرقة الفنان محمد الحراوي.

ويوضح الحراوي، أن الفرقة بزيها البدوي تتكون من (10) من أصحاب الخبرة في تأدية رقصات الدبكة والسامر والهجيني والدحية، التي تمتاز بها الفرقة منذ تأسيسها، والتي تحمل على عاتقها المحافظة على تراث الوطن الفلكلوري والشعبي.

ويقول الحراوي: "إن الفرقة تتبع لبلدية مادبا الكبرى التي قدمت خدماتها للفرقة ودعمتها معنوياً ومالياً من أجل أن تجسد الفلكلور الأردني والعربي بصورة عصرية، بحيث يسهل نقل هذا التراث الغنائي إلى شعوب العالم، مستمدة لوحاتها من المناسبات الاجتماعية، وخصوصاً في المناسبات، من خلال تقديمها بصورة فنية راقصة تجمع الفرح والسرور والسعادة في مشهد فني راق.

ويضيف، أن الفرقة أخذت على عاتقها المحافظة على التراث الأردني والفلكلور الشعبي الأصيل، من خلال تطوير الدبكة والسامر والدحية والهجيني، والأغنيات المستوحاة من الشعر النبطي خصوصاً، والفلكلور الأردني عموماً، مشيرا إلى أن جميع أعضاء فرقة معان للفلكلور الشعبي هم من أبناء محافظة مادبا ومناطق الجوار الذين تم تدريبهم بحرفية، ليستطيعوا توظيف الموروث الشعبي الأردني، بطريقة تضمن التعبير عنه بصورة سليمة وتوجيهه نحو الترويج لأنفسنا بلد حضاري له تاريخ ضارب في الجذور، وممتد إلى أعماق الحضارات التي مرت على الإنسان.

ويؤكد الحراوي، أن الفرقة تسعى إلى تقديم صنوف الفنون الشعبية، التي تعبر عن الهوية، وعن هذا الإرث المتوارث بين الأجيال والمرتبط بالروح والوجدان، داعياً إلى ضرورة إقامة مهرجان سنوي يحاكي خصوصية مادبا، وما تتميز به من تنوع ثقافي وسياحي، بما يسهم في إطالة مدة إقامة السائح ومعرفة العادات والتقاليد الاجتماعية وتراث وتاريخ المدينة ومناطقها.









رئيس ومطرب الفرقة الفنان محمد الحراوي-(من المصدر)