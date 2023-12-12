Wednesday, 13 December 2023 12:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في عامها الـ75.. هل أسقطت الحرب على غزة مصداقية حقوق الإنسان؟

12/12/2023 2:37:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية احتفل العالم بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول (ديسمبر)، فيما تغيب جميع ملامحه عن أرض فلسطين؛ حيث تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني باستمرار في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد مرور 75 عاما منذ الإعلان الدولي الأول عن حقوق الإنسان، فهي الأعوام ذاتها التي مرت من دون النجاح في وقف الانتهاكات والجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، فحرب غزة الدائرة الآن قامت بإسقاط جميع بنودها.
معايير مزدوجة وضعها القائمون عليها قولبت وساوت بين الاحتلال والشعب صاحب الأرض الذي تم احتلاله، بل أعطت المحتل درجة أعلى في "الحق في الدفاع عن النفس".
معايير مجزأة لصالح الغرب وازدواجية واضحة، هذا الذي أظهرته 70 يوماً مضت، وعاش فيه الشعب الغزي أصعب حروبه وأشدها فتكا وتجردا من الإنسانية والحقوق كافة.
انحياز الغرب كان واضحا لدولة الاحتلال.. ويبقى السؤال هل أسقطت هذه الحرب حقوق الإنسان من اعتبارها؟
وبدوره، يبين مدير مركز الفنينق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، أن هذه الأزمة التي تعيشها منظومة حقوق الإنسان في الوقت الحالي ناجمة عن أسباب عدة؛ أولها أن العقل السياسي الغربي السائد عند غالبية السياسيين ما يزال يحركه بعض مخلفات الاستعمار.
ويوضح عوض، أننا هنا نتحدث عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، فهؤلاء استعمروا العالم مئات السنين، وبالتالي هم ما يزالون يتعاملون مع الآخر غير الغربي باعتباره أقل درجة، فما يزال نمط تفكيرهم لديه معطيات الاستعلاء أو "الغطرسة"، بمعنى أنهم أفضل من غيرهم.
وثانيا أن هنالك مصالح كبيرة، بحسب عوض، فعند النظر للولايات المتحدة، فإن إسرائيل بالنسبة لها نقطة انطلاق للسيطرة على المنطقة، إضافة الى قوة اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة وكذلك قوته في أوروبا الغربية.
ومن جهة أخرى، لديهم عقدة الذنب تجاه اليهود، وخاصة الألمان، ولذلك أي أمر يتعلق باليهود يتوترون تجاهه، إذ إن هنالك معطيات لها علاقة بمنطلقات التفكير السياسي عند السياسيين.
ووفقا لذلك، هنالك مصالح وعقدة الذنب في أوروبا، فمنها ارتكاب المجازر ضد اليهود عبر العقود الماضية، وحينما تم تأسيس إسرائيل تم ضخ اليهود فيها للتخلص منهم، ليزداد الشعور بالذنب تجاه هذا الأمر، وخاصة بعد المحرقة.
ويشير عوض إلى أن هذه جميعها عوامل أثرت في منظومة حقوق الإنسان، بمعنى أنه لا يوجد سبب واحد، بل هي نتيجة تفاعلات لمجموعة من الأسباب دفعت الغربيين إلى ألا يتعاملوا مع منظومة حقوق الإنسان وفق المبادئ والقواعد التي أسست من أجلها والتي يجب أن تكون ذات طابع شمولي وعالمي وأنها تتعامل مع الجميع بشمولية.
ويضيف "ينبغي إعطاء الحقوق لجميع الشعوب، ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل والتجمع والتنظيم والحق في السكن الملائم والحق في تقرير المصير والحق في مقاومة الاستعمار والمحتل، بينما اليوم العالم الغربي أهمل بعض الحقوق لأنها تتعارض مع مصالحه".
بينما العالمية تكمن بأن هذه الحقوق لجميع الناس، وليست لفئة دون أخرى، بحسب عوض، في الوقت الذي يعاني منه الغزيون في كل يوم، مع آلاف الشهداء وعشرات الجرحى والتدمير والجرائم التي لا تتوقف، ولكن في الغرب هم غير قادرين على رؤية تلك الحقائق، فقط يرون الذي حدث في 7 أكتوبر.
وبالتالي، يشعر المتفرج، وفق عوض، أن العقل الغربي منحاز وعنصري أو يشعر بالتفوق وأن هؤلاء ليسوا بشرا، مبينا أن هذا الأمر برز في حرب أوكرانيا عندما قالوا "إن اللاجئين الأوكرانيين هؤلاء ليسوا سوريين أو فلسطينيين، ويجب أن الاهتمام بهم، فهذه عقلية التفوق على الآخر، ولذلك نحن نواجههم اليوم".
ويبين عوض، أنه على الرغم من الاستنكار الدولي والعالمي لما يجري في قطاع غزة، ظلت الدول الغربية المؤثرة صامتة إلى حد كبير، وبعضها أصبح شريكا لإسرائيل، حيث تم تقديم الدعم السياسي والمادي والعسكري لمواصلة المذبحة ضد الفلسطينيين.
وبحسب عوض، امتد هذا الدعم إلى التغاضي عن جرائم الحرب والمجازر التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة، الذين يقاومون الاحتلال سعياً إلى نيل حقهم في تقرير المصير.
ويؤكد عوض، أن منظومة حقوق الإنسان ومبادئها هي مبادئ ملك البشرية، ويقول "من قال إن الغرب الذي وضعها فهم لم يضعوها.. بل وردت قبل 1400 سنة في سورة الإسراء "ولقد كرمنا بني آدم""، مبينا أن حقوق الإنسان تتمثل في الحفاظ على كرامة الإنسان وهذه فلسفتها، موضحا أنه في وقت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دعوا كل من له علاقة من المنظمات العالمية للحفاظ على كرامة البشر.
ويختتم عوض حديثه، مشيرا إلى أن منظومة حقوق الإنسان لم تفشل، بل القوة الغربية الفاعلة في العالم لم تهتم لها لأن مصالحها ومعطياتها هي الأولوية، وهذا لا يعني أن حقوق الإنسان كذبة يجب أن نتخلى عنها، لا بل سنبقى ننشد بها، فهذه الحقوق للبشر أجمع، وهي حق لنا سنبقى نطالب بها ونستخدمها كأداة.

MENAFN12122023000072011014ID1107582663

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث