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الفايز ينعى شهيد الأردن الوكيل أول إياد النعيمي

12/12/2023 2:37:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - نعى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز إبن الوطن وإبن الجيش العربي المصطفوي ، الشهيد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي من مرتبات القوات المسلحة الاردنية ، الذي ارتقى شهيداً برصاص الغدر الآثم فجر اليوم الثلاثاء ، خلال اشتباك مسلح على الواجهة الشمالية ، مع زمرة مارقة من المهربين الذين حاولوا التسلل للاراضي الاردنية لتهريب المخدرات .


وقال الفايز اننا واذ نتقدم بتعازينا الحارة وصادق المواساة لاسرة الشهيد وذويه ومنتسبي قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية ، فأننا ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، وان يلهم أهله وذويه ورفاقه في السلاح جميل الصبر وحسن العزاء ، متمنين الشفاء العاجل لزميله المصاب الوكيل أول سالم مفتن سالم ، ونؤكد بأن هذا العمل الارهابي الجبان الذي ارتكبه القتلة ، لن يثني قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية درع الوطن وحصنه المنيع ، عن مواصلة التعامل بكل قوة وحزم ، مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني ، فلم يعرف عن الأردن يوماً ، أنه فرط بدماء شهدائه وأبطاله أو تنازل عن حقوق أبناء شعبه.

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