تعيين الوشاح وحدادين مستشارين في التشريع والرأي

تعيين الوشاح وحدادين مستشارين في التشريع والرأي
التاريخ
12/12/2023 2:37:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم
الثُّلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعيين رائد سليمان الوشاح ونجد هايل حدَّادين مستشارين في ديوان
التَّشريع والرَّأي، بناء على نتائج المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين
على الوظائف القياديَّة.
MENAFN12122023000072011014ID1107582661
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.