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اتفاقية تمويلية بـ 15 مليون دولار لتأمين حوالي 12 مليون متر مكعب سنويا

12/12/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود توقيع اتفاقية دعم وتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وقعتها كل من مديرة بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية السيدة ليزلي ريد والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد العوران بقيمة 15 مليون دولار امريكي وبمساهمة ذاتية من شركة مياهنا بمبلغ 4.5 مليون دولار لتأمين نحو 12 مليون متر مكعب إضافية ، ضمن حزمة المشاريع التمويلية التي تقدمها الحكومة الامريكية لرفع كفاءة مصادر المياه وخفض الفاقد بقيمة تزيد على 700 مليون دولار امريكي ، وحضر توقيع الاتفاقية أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة ومدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية الدولية السيد أندرو ماكين والوفد المرافق له وعدد من موظفي قطاع المياه .
وزير المياه والري قال انها استمرار لتنفيذ استراتيجية قطاع المياه في ظل تزايد التحديات المائية وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب والتي تشهد تناقصا عاماً بعد آخر، وانخفاض التخزين في السدود خاصة سد الوحدة الذي يعد من اكبر السدود المائية في المملكة حيث يعمل قطاع المياه بكل جد لتأمين مصادر مائية جديدة من خلال إيجاد مصادر جديدة وتوفير هذه الكميات للاستخدامات المختلفة.
وأضاف أبو السعود ان هذه الاتفاقية ستعمل على توفير كميات مياه إضافية من خلال حفر عدد من الابار لتأمين الاحتياجات المائية على المدى الاني والمتوسط كحلول عاجلة لحين استكمال العمل في خطط قطاع المياه في تأمين مصادر مائية مستدامة طويلة الأمد حيث سيتم حفر مجموعة من ابار المياه وربطها على منظومة المياه الوطنية لسد جزء من الاحتياجات لمختلف الاستخدامات بطاقة نحو 12 مليون متر مكعب سنويا ، وسيتم البدء بالعمل الفوري على تجهيز وحفر هذه الابار واستكمال جميع الاعمال خلال مدة عام من خلال حفر وإعادة تأهيل مجموعة من حقول الابار جنبا الى جنب تكثيف حملات الرقابة .
وسيبدأ العمل ببنود هذه الاتفاقية خلال الشهر الحالي وليتم استكمالها خلال عام من تاريخه، وبحيث يتم تطوير وحفر وإعادة تأهيل عدد من حقول الابار الحالية وإعادة بناء وتأهيل الابار الحالية في منطقة وادي الأردن بما يضمن زيادة كميات المياه المتاحة المتفقة الى قناة الملك عبد الله بالإضافة إلى حملات مكثفة لتخفيض كميات المياه المفقودة من قناة الملك عبد الله ، بما يضمن زيادة كمية وكفاءة ونوعية المياه مع اجراء جميع الفحوصات اللازمة الفنية والمخبرية والمعالجة وضمان جودة المياه وفق افضل المواصفات وتوفير نفس الكميات لتزويدها للاستخدامات المختلفة
وسيتم من خلال هذه الاتفاقية اعادة تأهيل و تطوير عدد من الآبار الجوفية الحالية وربطها
واضاف وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ان هذه الاتفاقية والتي سيتم المباشرة فيها ستسهم في توفير كميات المياه والمحافظة على البنى التحتية لمشاريع المياه والمحافظة على موارد المياه المتاحة ويسهم في تحسين كفاءة توصيل مياه الشرب وتقليل الفاقد من قناة الملك عبد الله بما يسهم في زيادة امدادات كميات المياه المخصصة من القناة لكافة الاستخدامات ستعمل على سد الفجوة في نقص الكميات المتاحة ، وأضاف ستعمل كذلك على تحسين إدارة ومراقبة موارد المياه ضمن مناطق سلطة وادي الأردن والتي تعاني بشكل كبير من فاقد مائي عالي في شبكات الري ، وسيتم تقديم حلول وتدابير لتقليل الفاقد المائي لتوفير نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا .
وخلال التوقيع عبر المهندس أبو السعود وزير المياه والري عن امتنان وتقدير الحكومة الاردنية ووزارة المياه والري للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة و تعزيز استدامة الأمن المائي وايجاد حلول لمواجهة العجز المائي والطلب المتزايد.

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