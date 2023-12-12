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جلسة نيابية رقابية الأربعاء.. ورد حكومي على 15 سؤالا

12/12/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعقد مجلس النواب يوم غد جلسة رقابية تتضمن ١٥ ردا حكوميا على اسئلة نيابية وهذه هي الجلسة الرقابية الرابعة تواليا التي يعقدها المجلس منذ بداية الدورة العادية الأخيرة من عمره الدستوري.

وتتضمن الجلسة رد وزير الزراعة على السؤال المقدم من النائب صفاء المومني، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب فواز الزعبي، ورد وزير الدولة لشؤون الإعلام على السؤال المقدم من النائب محمد المحارمة، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية على السؤال المقدم من النائب أيوب خميس، ورد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على السؤال المقدم من النائب سليمان أبو يحيى.

كما تضمن جدول الأعمال رد وزير المياه والري على السؤال المقدم من النائب محمد الخلايلة، ورد رئيس ديوان الخدمة المدنية على السؤال المقدم من النائب أسماء الرواحنة. ورد وزير العدل على السؤال المقدم من النائب نضال الحياري، ورد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب محمد جرادات، ورد وزير الاشغال العامة والاسكان على السؤال المقدم من النائب فايزة عضيبات، ورد المدير العام /الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الاردنية على السؤال المقدم من النائب محمد الظهراوي، ورد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية على السؤال المقدم من النائب عدنان مشوقة، ورد رئيس ديوان الخدمة المدنية على السؤال المقدم من النائب نصار الحيصة، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على السؤال المقدم من النائب إسماعيل المشاقبة، ورد وزير المياه والري على السؤال المقدم من المهندس ناجح العدوان.

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