Wednesday, 13 December 2023 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18412

12/12/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18412 شهيدا و50100 إصابة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، الثلاثاء.

وقال القدرة، في مؤتمر صحفي خلال اليوم 67 للعدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة خلال الساعات الماضية إضافة إلى جرائم إبادة جماعية ممنهجة في كل مناطق قطاع غزة بما فيها مدينة رفح التي تدعي كذبا أنها أمنة.

وأضاف أن 207 شهداء و450 إصابة وصلت خلال الساعات الماضية ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى؛ لإبقائهم ينزفون حتى الموت.

وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان بعد محاصرته وقصفه وإرهاب الموجودين فيه.

وأفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر، تحت التهديد الطواقم الطبية وجرحى والمرضى من الذكور بالتجمع في ساحة المستشفى وطلبت من إدارة المستشفى تسليم قطعة سلاح رجل أمن المستشفى بهدف تبرير الاقتحام الإرهابي للمستشفى، مضيفا: "نخشى أن يستخدم ذلك لفبركة أكذوبة جديدة ضد المستشفى وطواقمها وتكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي".

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحاصر وتستهدف مستشفى العودة وتمنع عنها ماء والطعام والكهرباء وتمنع وصول الجرحى والمرضى إليها، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قد تقتحمه بعدما اقتحمت مستشفى كمال عدوان.

وأكد أن الإجرام الإسرائيلي ضد مستشفيات شمال غزة هدفه إنهاء الوجود الصحي، وإجبار سكان المنطقة على النزوح القسري.

وأوضح أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة "أكثر من كارثي" وتفتقر للحد الأدنى من الخدمات العلاجية للجرحى، مؤكدا أن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الأعداد الكبيرة ونوعية الإصابات التي تصل إلى مستشفيات الجنوب

وبين اعتقال اثنين من الطواقم الطبية ليرتفع عدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان إلى 38 من الكادر الصحي على رأسهم محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي في ظروف غير إنسانية من الاستجواب تحت التعذيب والتجويع.

وتابع أن العدوان الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 300 من الكادر الصحي، وتدمير 102 سيارة إسعاف.

وقال، إن الوضع الصحي والإنساني في مراكز وأماكن الإيواء "قاتل" نتيجة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وسوء التغذية وقلة مياه الشرب والنظافة الشخصية.

وبين أن الطواقم الصحية رصدت 326 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية وصلت للمراكز الصحية من مراكز الإيواء، مشيرا إلى أن هذا العدد هو الذي استطاع الوصول للمراكز الصحية مرجحا أن يكون العدد أكثر بكثير.

وأضاف أن مرضى السرطان يفقدون حياتهم في مراكز الإيواء نتيجة خروج مستشفى الصداقة التركي للسرطان عن الخدمة، مطالبا من الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان بإعادة تشغيل المستشفى وتوفير الحماية لها.

MENAFN12122023000072011014ID1107582654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث