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تشييع جثمان الشهيد النعيمي في إربد

12/12/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شيّعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الواجب الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي، بعد الصلاة عليه في مسجد صدام حسين بمنطقة الحصن في محافظة إربد، والذي استشهد فجر اليوم إثر اشتباك مسلح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين في المنطقة العسكرية الشرقية.
وجرى للشهيد مراسم عسكرية، نُقل خلالها إلى مثواه الأخير محمولاً على أكتاف رفاق السلاح ومكللاً بالعلم الأردني، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية.
وشارك في تشييع جثمان الشهيد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين وجمع غفير من المواطنين.
ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب.

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