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السماح للقادمين من فلسطين بإدخال زيت الزيتون

12/12/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي قرار الوزارة بالسماح للقادمين من فلسطين بإدخال مادة زيت الزيتون وبمعدل تنكتين (16 لترا) لكل مسافر.
وقال المجالي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم السماح بإدخال مادة زيت الزيتون اعتبارا من الثامن من كانون الأول ولغاية 28 شباط المقبل.
وأشار إلى أن السماح لكل مسافر بناءً على إثبات (دفتر عائلة/ جواز سفر) بإدخال تنكتين (16 لترا) ولمرة واحدة فقط على أن يكون للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية.
يشار الى ان الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية اعلنت عن السماح بإدخال الزيت إلى المملكة عبر معبر الكرامة.--(بترا)

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