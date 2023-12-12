السماح للقادمين من فلسطين بإدخال زيت الزيتون

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي قرار الوزارة بالسماح للقادمين من فلسطين بإدخال مادة زيت الزيتون وبمعدل تنكتين (16 لترا) لكل مسافر.
وقال المجالي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم السماح بإدخال مادة زيت الزيتون اعتبارا من الثامن من كانون الأول ولغاية 28 شباط المقبل.
وأشار إلى أن السماح لكل مسافر بناءً على إثبات (دفتر عائلة/ جواز سفر) بإدخال تنكتين (16 لترا) ولمرة واحدة فقط على أن يكون للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية.
يشار الى ان الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية اعلنت عن السماح بإدخال الزيت إلى المملكة عبر معبر الكرامة.--(بترا)
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