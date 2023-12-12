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الملك يلتقي العاهل الإسباني بمدريد لبحث وقف إطلاق النار في غزة

12/12/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في مدريد، اليوم الثلاثاء، جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، في إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد جلالة الملك خلال اللقاء ضرورة بذل كل الجهود للضغط باتجاه حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل مستدام.
وحذر جلالته من تفاقم الكارثة الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهل غزة، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لفك الحصار المفروض، وعدم إعاقة عمل المنظمات الإغاثية الدولية أثناء تأدية مهامها.
وتطرق اللقاء إلى سبل تمتين العلاقات الأردنية الإسبانية، وتوسيع فرص التعاون بينهما، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

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