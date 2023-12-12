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استعراض حقوق الإنسان: هل يحد من فشل المنظومة الحقوقية بإنصاف غزة ومحاسبة الكيان؟

12/12/2023 2:37:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمّان- "هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟"، ربما هذا ما يدور لمن ينتظر جلسات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التي باتت على الأبواب، في ظل حالة سخط وخيبة أمل عالمي تجاه دور المجالس الأممية لحقوق الإنسان، في عجزها عن وقف المحرقة الصهيونية على غزة.
عناوين وعبارات كثيرة، ما تزال تتكرر في الساحة الإعلامية والشعبية العالمية، منذ بدء معركة طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مثل: إبادة جماعية، أبو عبيدة، دماء، أشلاء، شهداء، أطفال، وأيضاً "خنوع" الخطاب العالمي الحقوقي، إذ ما تزال تذكر في عناوين الصحف وفي جلسات الناس، وصيحات المكلومين في قطاع غزة، موجهة أصابع الاتهام إلى المنظومة الحقوقية، المتمثلة بالأمم المتحدة ومجالسها وهيئاتها التي فشلت بإغلاق حنفية الدماء في غزة من آلة البطش الصهيونية.
ولأن مجلس حقوق الإنسان، جزء من مجالس الأمم المتحدة، تحوم حوله تساؤلات كثيرة، عنوانها الأكبر: هل هو قادر على تخفيف وقع فشل المنظومة الحقوقية بإنصاف غزة ومحاسبة الكيان؟ والأهم هل هناك جدوى منه أصلاً؟
وقال الخبير الحقوقي د. محمد الموسى، إن التساؤل حول جدوى الاستعراض، هو سؤال مشروع.
وقال الموسى، إنه وبعد مرور زمن على عمر الاستعراض وبعد التجارب، تبين أن هناك عيوبا عدة تحومه، أهمها أن يجري عبر ممثلي الدول الرسميين، وليس من خبراء مستقلين، بالتالي شئنا أم أبينا فإن الدول تجامل بعضها، ما يجعل الجلسات تخضع لاعتبارات سياسية أكثر من أن تكون قانونية وحقوقية.
وأضاف الموسى، أن ثقافة ممثلي الدول بالأوضاع القانونية والحقوقية في دولهم، ليست بدرجة معرفة الخبراء المختصين كاللجان التعاهدية، ما يفضي إلى أن توصيات الاستعراض عامة وفضفاضة.
من جهتها، كشفت المديرة التنفيذية لمركز "تمكين" للمساعدة القانونية ليندا كلش، أن المركز سيحسم قرار مشاركته في الجلسات، فإذا أتيحت الفرصة لتوجيه الانتقادات للدول الداعمة للكيان التي لا تحترم حقوق الإنسان في غزة، سيشارك، وفي حال اقتصرت الجلسات على عرض توصيات، فلن يشارك.
بينما ينظر الخبير الحقوقي رياض صبح الى جدوى الاستعراض، من زاوية أخرى، معتبراً بأن أي جهد في هذه المرحلة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في غزة قد يكون مجدياً.
وقال صبح، إن وضع أميركا على وجه المثال في الاستعراض سيئ جدا، بدليل أنها لم تحظ في كل دورة على عضوية مجلس حقوق الإنسان، ما يدل على أن المجتمع الدولي غير راض عن سياستها.
وأضاف صبح، إن الاستعراض عبارة عن توصيات، لافتاً إلى أنه يجب استثمار الدورة المقبلة من الدول العربية للحث على منح الكيان توصيات، تحد من جرائمه في غزة.
ووفق تقرير قدمته منظمة "هيومان رايتس ووتش" العام الماضي، يتعلق بقطاع غزة، تبين أنه خلال ربع القرن الماضي، فرض الكيان قيودا متزايدة على حركة سكان غزة، كما قيد جيشه السفر عبر "معبر بيت حانون" منذ العام 2007، وهو معبر للمسافرين من غزة إلى الجزء الآخر من الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية والخارج، وكذلك إلى الكيان، وحصر المرور بالحالات التي تنطوي على ما تعتبره "ظروفا إنسانية استثنائية"، أي من يحتاجون لعلاج طبي ضروري خارج غزة ومرافقيهم.
وخلص التقرير لتفاقم انتهاكات الكيان الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتكبة ضد الفلسطينيين.
يشار إلى أن إعداد هذا التقرير يتزامن مع سقوط شهيد فلسطيني في غزة كل 4 دقائق، جراء القصف الصهيوني المتواصل على غزة منذ أكثر من شهرين.
كما أن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأميركية على هيروشيما وناغازاكي في اليابان نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، قدرت بـ15 ألف طن متفجرات، ووفق تصريحات عالمية، فإن حجم ما ارتكبه الكيان من مجازر في حربه الحالية على غزة، تجاوز مجازر الحرب العالمية الثانية.
ويتمثل الهدف النهائي للاستعراض وفق "رؤية" الأمم المتحدة، بتحسين أحوال حقوق الإنسان في كل بلد، وحث الدول على تعزيزها وحمايتها ودعمها وتوسيع نطاقها.
ودعت توصياته الختامية في عام 2018، الكيان للتوقف عن استخدام القوة المفرطة في عمليات حفظ الأمن وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة.

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