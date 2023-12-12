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53 % زيادة مخصصات وزارة المياه للعام 2024

12/12/2023 2:37:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- ارتفعت مخصصات وزارة المياه في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 بنسبة 53 % لتبلغ 32.287 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2023 والبالغ 21.046 مليون دينار.
وبحسب مشروع القانون، تقدر النفقات الجارية بما قيمته 2.497 مليون دينار للعام المقبل، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي والبالغ 2.242 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 11 %.
كما قدر مشروع القانون 29.790 مليون دينار للنفقات الرأسمالية للعام المقبل، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 18.804 مليون دينار، وبارتفاع نسبته 58 %.
ويأتي الارتفاع بالمقدر للنفقات الرأسمالية جراء ارتفاع مخصصات مشاريع اللامركزية بمبلغ 2.721 مليون دينار، وارتفاع مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بمبلغ 9 ملايين دينار، ومن أبرزها مشروع تخفيض الفاقد من المياه بقيمة 5 ملايين دينار، ومشروع تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة بقيمة 4 ملايين دينار.
أما فيما يتعلق بالنفقات الجارية، فجاءت الزيادة بالتقديرات للعام المقبل جراء زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 234 ألف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وتكلفة الشواغر والإحداثات، كما ارتفعت النفقات التشغيلية بقيمة 11 ألف دينار، وتركزت في ارتفاع مساهمة الوزارة في عقد خدمات الأمن والحراسة، وبند المحروقات، كما زادت النفقات الأخرى بمبلغ 10 آلاف دينار، وذلك لزيادة عدد المتدربين من المهندسين والجيولوجيين.
وخصص مشروع القانون 10 ملايين دينار لتخفيض الفاقد المائي للعام المقبل، ارتفاعا من 5 ملايين دينار المعاد تقديره بموازنة 2023، في حين تم تخصيص ما قيمته 15 ألف دينار لمشروع تعزيز وتمكين دور المرأة في قطاع المياه للعام 2024، ارتفاعا من 10 آلاف دينار للعام 2023.
وفي بند بناء القدرة للتكيف مع تغيير المناخ من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، تم تخصيص 300 ألف دينار في مشروع قانون الموازنة وهو المبلغ ذاته المخصص للعام الحالي.
وخصص مشروع القانون 300 ألف دينار لإعادة تأهيل الآبار وتحسين التزويد المائي، انخفاضا من مليون دينار في العام الحالي، فيما لم يتم تخصيص أي مبالغ لمشروع الشيدية والحسا.
وفي بند تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة، تم تخصيص 4 ملايين دينار لهذا البند، بينما لم تكن له أي مخصصات في العام 2023.
وقال مشروع قانون الموازنة إن التغيرات المناخية، ممثلة بالجفاف وانخفاض معدل سقوط الأمطار، من أبرز التحديات التي تواجه وزارة المياه، إضافة إلى نقص ومحدودية الموارد المائية واستنزاف الموارد المائية المتاحة في مختلف مناطق المملكة، ونقص التمويل الداخلي والخارجي.
وضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، فيتوقع، بحسب مشروع قانون الموازنة، استقطاب التمويل اللازم لمشاريع قطاع المياه بنسبة 100 %، في حين أن المتحقق للعام الحالي 90 %.

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