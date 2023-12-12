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دعوات لتبني خطط طوارئ في غزة لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة

12/12/2023 2:37:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمان- وجه ناشطون وحقوقيون دعوات إنسانية عاجلة بضرورة تبني خطط طوارئ لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، خلال مؤتمر نظمه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمس، حول المعاناة في الكوارث والحروب والنزاعات المسلحة لهذه الشريحة (غزة نموذجا)، وذلك برعاية رئيس المجلس الأمير مرعد بن رعد.
وتخلل المؤتمر، إطلاق عريضة للتوقيع عليها، تمثل المؤسسات الوطنية والدولية والإقليمية والناشطين والأسر والأفراد، لدعم حقوق ذوي الإعاقة في غزة، في ظل رصد إحصاءات تشير إلى معاناة نسبة كبيرة من سكان القطاع، من إعاقة واحدة على الأقل، بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
وتضمنت العريضة المفتوحة للتوقيع، 6 مطالب رئيسة أهمها، الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف تدمير البنية التحتية، ووضع خطة طوارئ لضمان وصول المساعدات والرعاية الأولية الأساسية لذوي الإعاقة في شمال وجنوب غزة، وجمع المعلومات والبيانات حول ما لحق من أضرار بذوي الإعاقة ومؤسسات الرعاية الخاصة، ووضع خطط تأهيل للأفراد والمؤسسات، وإنشاء برامج شاملة لإدماج ذوي الاعاقة بغزة والضفة الغربية، وتوثيق الجرائم ضد المدنيين، ومحاسبة كل فرد مسؤول في الاحتلال عن قتل وإصابة شخص من ذوي الإعاقة، أو إلحاق الضرر بمؤسسة تقدم له الرعاية.
من جهته، ندد أمين عام المجلس الأعلى د. مهند العزة بما تقوم به إسرائيل من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة (11) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأممية، وتنص على ضرورة التزام الدول الأطراف باحترام حقوقهم وحمايتهم في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، بما في ذلك النزاعات المسلحة.
وأشار العزة للوضع الكارثي غير المسبوق الذي يعيشه ذوو الإعاقة في القطاع، في ظل الغياب التام للخدمات الضرورية لهم، وعدم وضعهم على سلم أولويات من الجهات التي تقدم المساعدات المحدودة لغزة.
وأكد العزة، أن تبني خطط طوارئ لإعادة تأهيلهم في غزة، الحل الوحيد أمام حجم الكارثة هناك، مشددا على أن انتهاك الاحتلال للقانون الدولي لا يعني "إهدار القانون أو إسقاطه"، داعيا لتسليط الضوء على انتهاكات مجرمي الحرب في غزة، بخاصة وأن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان اليوم، يواجهون مهمة مستحيلة في الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان.
من جهتها، قالت المنسقة المقيمة في الأمم المتحدة بالأردن شيري أندرسون، في كلمتها "نحن بحاجة للتركيز على احتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- ليس فقط كمستفيدين، ولكن كمساهمين نشطين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهذا يعني ضمان وجود ذوي الإعاقة على كل طاولة لصنع القرار، بما يتماشى مع اتفاقية حقوقهم، وفي جميع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة- من القضاء على الفقر، إلى الصحة والتعليم والعمل المناخي".
وأضافت أندرسون بالقول "إننا نرى اليوم وضعا كارثيا في القطاع، بحيث يتعرض 2.2 مليون شخص للقصف اليومي، ويضطرون للفرار مرارا وتكرارا بحثا عن الأمان. وبالنسبة لذوي الاعاقة في غزة، فالأمر ليس صعبا ومؤلما حسب، بل يمكن أن يهدد حياتهم وفي بعض الحالات يكون مستحيلا".
وأشار مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن بالإنابة أولاف بيكر الى أن "الشهرين الأخيرين، كانا مثالا للتحديات الشديدة على حياة الناس، ليس فقط لذوي الإعاقة، بل أيضا على القطاع الصحي. لقد أدى انعدام الأمل والخوف لكثير من الأطفال إلى أن أكثر من نصفهم يفكرون بالانتحار".
بدورها، أشارت الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في الأردن د. جميلة الراعبي، إلى "أن المنظمة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تجدد نداءها لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكوارث الإنسانية في غزة".
ودعت الراعبي لوقف فوري لإطلاق النار، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووصولها دون عوائق للمحتاجين، ووقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وغيرها من البنى الأساسية الحيوية، وتكثيف الجهود لضمان وصول الخدمات الصحية للسكان ولذوي الإعاقة بشكل خاص.
أما المدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل/ الأردن، ديالا خمرة، فنوهت إلى خطورة "عدم قدرة ذوي الإعاقة في غزة على التنقل والتوجه للملاجئ، بينما يقيم بعضهم في منازل متضررة وليست آمنة، في ظل عدم توفر بديل آخر".
ورأت خمرة، أن التحدي الأكبر يبقى في وصولهم للخدمات الصحية والمساعدة الإنسانية عقب مرور شهرين على واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدتها المنطقة على الإطلاق.
وفي عرض تقديمي حول أوضاع ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة والحروب، فتمثلت بانتهاكات عديدة، أهمها تعذر فرارهم من الحرب أو إنقاذهم، بخاصة ذوي الاعاقة من الصم والبكم، وعدم القدرة على الاستجابة للنداءات خلال إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض، وهم آخر من يصل للمساعدات الطارئة وآخر من يدفن.
وركز العرض، على أن تشمل خطط الطوارئ إعادة التأهيل، ولو كانت بطرق بسيطة، بما في ذلك تدريب كوادر الدفاع المدني وفرق الإنقاذ على التعامل مع ذوي الإعاقة، وإن كانت بموازنات بسيطة ومحدودة.
وتخلل المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور اليوم العالمي لذوي الإعاقة واليوم العالمي لحقوق الإنسان في كانوان اول (ديسمبر) من كل عام، تكريم ناشطين في حقوق ذوي الإعاقة.

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