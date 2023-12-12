Wednesday, 13 December 2023 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طفل يتفقد آثار الدمار الذي خلفه طيران الاحتلال بعد قصفه منازل سكنية في غزة-(وكالات)

12/12/2023 2:37:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – كشفت وسائل إعلام عبرية أول من أمس، أن الكيان الصهيوني بات مستعدا لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد أقل من أسبوعين من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الجانبين، والتي بدأت في 24 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.
ولفتت تلك الوسائل، إلى أن الفئة التي سيجري التفاوض على إطلاق سراحها تظل إنسانية، وتشمل النساء والمرضى والمسنين.
رئيس الجمعية الأردني للعلوم السياسية د. خالد شنيكات إن "الاحتلال الصهيوني، يسير وفق استراتيجية محددة، وحتى اللحظة فإن هدفه، القضاء على المقاومة الفلسطينية في غزة، وسحب سلاحها، وما يتبع ذلك".
وأكد شنيكات، أنه في الجولة الأولى من الهدن، حرر الكيان الصهيوني 100 أسير، ورفضوا قبول المعادلة التي فرضتها "حماس" بشأن السجناء الأمنيين، أي أن معادلة الأسرى الأمنيين تختلف عن العسكريين، وبالتالي استمروا في الحرب، لكنهم "لم يحققوا النتائج التي كانوا يريدونها، أي السيطرة على الأرض، أو اغتيال قادة المقاومة أو تحرير الأسرى".
ولفت إلى أن قادة الاحتلال، أرادوا في السابق فتح حوار ينتهي بالهدنة وتحرير الأسرى، والمساومة على شروطهم مقابل "هدن" وليس وقف إطلاق للنار، مشددا على أن ذلك يعكس عدة أمور، الأول فشل الاحتلال بتحقيق اختراق عسكري، والثاني تجنبا للضغوط التي يفرضها ذوو الأسرى الصهاينة، خصوصا بعد مظاهرات واتهام الحكومة بالتخلي عنهم، والثالث، إعادة التخطيط للعمليات العسكرية في القطاع، بما يزيد من فعاليتها وليس إلغائها، وتقييم الوضع والحصول على مزيد من الإمدادات من الأسلحة والعتاد العسكري.
وقال شنيكات، إنه حتى اللحظة، لا يوجد تراجع عن أهداف الحرب، لكن هنالك اتجاه إعلامي في الكيان، يدعو للدخول في مفاوضات لحلحلة قضية الأسرى، بالإضافة لتوجه آخر تقوده صحيفة "هآرتس" العبرية اليسارية، بأن يجري "التواضع بتحديد أهداف الحرب"، مؤكدا أنه حتى الآن، قد يضطر الكيان الصهيوني للقتال في كل شارع وبيت ومبنى، وجيشه بات يعي بأن الأمور ليست سهلة بتاتا.
وقال "الاحتلال يريد تحقيق أي اختراق يسكت به شارعه"، لكن هناك رفضا من حماس بوقف الحرب، ما لم يكن هناك إعلان واضح بوقف إطلاق النار، وتحرير المعتقلين الفلسطينيين من السجون، ومن ثم الانتقال إلى خطوات أخرى.
وأوضح أن هنالك رسائل صهيونية متزايدة بهذا الصدد، ربما تشكل ضغطا على الحكومة لمحاولة إيجاد حل أو مخرج، فالفصائل الفلسطينية لا تظهر أي انهزامية أمام قوات الاحتلال برغم ما تتعرض له من قصف عنيف.
وفي مستهل الشهر الحالي، انهارت الهدنة الإنسانية التي امتدت أسبوعا بين الجانبين بوساطة قطرية مصرية أميركية، وأطلق على دفعات، سراح أكثر من 100 أسير مدني صهيوني كانا عند المقاومة الفلسطينية في غزة، في المقابل أفرج الاحتلال عن 240 أسيرا فلسطينيا من معتقلات الكيان، بينهم 71 امرأة و169 طفلا، قبل استئناف حربه في القطاع.
وأكد خبير العلاقات الدولية د. بدر الماضي، أن المباغتة التي قامت بها "حماس" للجيش الإسرائيلي، لم يتوقعها أحد في حكومة الاحتلال، ولم تتمكن حكومة بنيامين نتنياهو من تقييم القدرات الحقيقية للفصائل الفلسطينية وعلى رأسها "كتائب القسام".
وأضاف الماضي، أن ما يجري الآن، يدل على أن الكيان الصهيوني، وصل لمبتغاه برغم أنه لم يتمكن من تحقيق أهدافه المتمثلة، بالقضاء على يحيى السنوار أو محمد الضيف، لكن "حماس" برأي الاحتلال، حتى وإن بقيت في غزة، لا يمكن لها إعادة إنتاج نفسها كحركة مقاومة تزعج الكيان كما كانت قبل 20 عاما، مبينا أن هذه التقديرات، هي ما تدور في أروقة الجيش الصهيوني حاليا.
وقال الماضي، إن الكيان الصهيوني يعتقد بأنه حقق الهدف الأسمى، وهو الشرخ بين النظام الرسمي العربي وحركات المقاومة، اذ استطاع أن يعكس ما يجري في القطاع، كما لو انه دفاع عن بعض الأنظمة، وأن إنهاء حماس، مطلب إقليمي وليس مطلب إسرائيلي حسب.
وأشار إلى أن تدمير حماس بحسب إسرائيل، هو تدمير للبنية التحتية وفي اطار مشروع يعكف عليه الاحتلال ودول في الإقليم لتحجيم الحركة والمقاومة الفلسطينية، بإنتاج سلطة وطنية فلسطينية جديدة مقبولة لدى الفلسطينيين والإقليم أيضا.
وأكد الماضي، أن طلب هذه الهدنة حاليا، قد يأتي في هذا السياق، وإن ثبت حقيقة بأنها تريد هذه الهدنة في الأيام المقبلة، فقد يكون ذلك لأنها "وصلت إلى مرحلة التقييم، أي أنها ما عادت تستطيع تحمل خسائر الجيش على الأرض، كما تعتقد بأنها حققت أهدافا أخرى عبر إنهاء القدرة السياسية للمقاومة، ونوعا ما القدرة العسكرية".
وأشار إلى أن ما تبقى على الأرض، يمكن إنهاءه بإنتاج نظام رسمي جديد في القطاع، مدعوم إقليميا ودوليا، مضيفا أن "الهدنة المقبلة، ستؤدي لإعادة ترتيب البيت الصهيوني، ليس لهذه المعركة، بل لمعارك مقبلة"، لافتا إلى أن الأمور اقتربت من نهايتها.

MENAFN12122023000072011014ID1107582643

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث