إعلام إسرائيلي: يد حزب الله لا تزال هي العليا في الشمال



وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يادلين، قال سابقاً إنّ "يد نصر الله هي العليا في الشمال"، في إشارة إلى تفوق المقاومة الإسلامية في لبنان في المواجهات المستمرة مع الاحتلال، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.



وقال محلل الشؤون العربية في القناة "الـ13"، تسيفي يحزكلي، إنّ "يد حزب الله لا تزال هي العليا في الشمال، لأنه هو من يريد الضغط أكثر، ويعرف أن إسرائيل تضبط نفسها".



وأضاف أنّ "الشمال، من الناحية المدنية، كأنه في حرب قوية، والطرقات خالية"، مؤكداً أنّ "إسرائيل في الشمال وقعت في فخ".



بدوره، وصف مراسل القناة "الـ13" في الشمال، شلومي آلدار، ما يجري في الشمال بـ "حرب صواريخ ضد الدروع".



وقال إنّ "الإسرائيليين في حرب لبنان الثانية (2006) بقوا في المنازل، وكانوا ينظرون إلى الكاتيوشا على أنّه السلاح الأكثر تهديداً، لكن الصواريخ المضادّة للدروع باتت اليوم الأكثر تهديداً".



ونقل مراسل القناة في الشمال قوله إن "سكان الشمال لن يعودوا حتى يتغير الواقع، وكل واحد منهم يطمح في المستقبل إلى الانتقال من هنا بسبب عدم وجود الشعور بالأمن، ويشعرون طوال الوقت بأن الدولة اهملتهم". -الميادين

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