تذكره بهيروشيما وناغازاكي.. شاعر ياباني يُضرب عن الطعام تضامناً مع غزة



وقد جاء موقف شيندو هذا بسبب تاريخه العائلي مع التمييز منذ القدم، كونه وُلد في مجتمع البوراكومين، وهو واحد من بين الجماعات المنبوذة في اليابان، التي لا تملك أرضاً خاصة بها.



وقد أصبح الشاعر الياباني الشاب شخصية معروفة في المسيرات المؤيدة لغزة، من خلال مواقفه الصريحة في ما يخص هذا الموضوع.



حسب ما نشره موقع "ميديا بارت"، فإن الشاعر الياباني شيندو ماتسوشيتا بدأ في إضراب عن الطعام منذ بداية الحرب على غزة، وتوقف خلال فترة الهدنة، ثم عاد من جديد بعد عودة القصف على القطاع.











وقد قال في تصريحه: "جسدي يضعف، لكني أريد الاستمرار، أريد أن تتوقف هذه الإبادة الجماعية"، وأضاف أن الكثير من اليابانيين يرون في قصف قطاع غزة تاريخاً يعيد نفسه، مثل تاريخ هيروشيما وناغازاكي، مشيراً إلى أنه يحلم بعالم لا وجود للحرب فيه بشكل كامل.



وقد اختار شيندو الاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية في طوكيو طيلة فترة الحرب على قطاع غزة، وذلك ليكون صوته مسموعاً بأكبر قدر ممكن.



إذ قال عن هذه الخطوة الجريئة التي قام بها، والتي تتمثل في الاعتصام والإضراب عن الطعام: "لا أستطيع أن أعيش بعد الآن وهذا الجزء من العالم يعاني كثيراً".



كما أنه شبّه الاحتلال الإسرائيلي بحكومة دولته اليابان، وقال: "هناك أوجه تشابه بين إسرائيل واليابان، في مواقفهما الاستبدادية، بحيث لا يهم الرأي العام ومشاعر الناس".



من النكبة إلى طوفان الأقصى.. أحداث شكّلت رأي شيندو حول فلسطين

ويعود السبب وراء دعم الشاعر الياباني شيندو فلسطين وقطاع غزة إلى تاريخه العائلي، إذ إنه ينتمي إلى واحد من بين أكثر المجتمعات المنبوذة في اليابان، التي تُعرف باسم "البوراكومين"، الذين كانوا يتاجرون قديماً في الجلود وإدارة الجنازات، وكل ما يتعلق بالمذابح، وهي المهن التي كانت تُعتبر حقيرة، حسب الديانة الشنتوية.



وبالرغم من اندثار هذه المهن منذ فترة طويلة، فإن اليابانيين المنحدرين من هذا المجتمع ما زالوا يعانون من التمييز والمعاملة السيئة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفرص العمل والزواج.



ويقول شيندو إنه كان دائماً يفكر منذ الصغر في وضع الشعوب الأخرى التي تعيش الظروف نفسها، الأمر الذي جعله يبحث بشكل كبير ومعمق، ويتعرف على قصة القضية الفلسطينية.



تتبع شيندو ماتسوشيتا الأحداث التاريخية منذ النكبة، إلى غاية العصر الحديث، وذلك بفضل حبه للأدب والفنون، وكل ما حصل من ثورات وحروب على مدى السنين، وأصبح مؤمناً بالقضية، وحق الفلسطينيين في الأرض التي تعود لهم في الأساس، حسب الدلائل التاريخية.



وعند بداية الحرب يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد عملية طوفان الأقصى، قرر التظاهر رفقة عدة نشطاء آخرين، وقد انضم إليهم العديد من اليابانيين الآخرين، الذين شاهدوا مدى بشاعة العدوان الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين، وما يعانونه في ظل الحرب، التي راح ضحيتها أزيد من 17 ألف شهيد، من بينهم أطفال ونساء. -عربي بوست

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