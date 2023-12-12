ترامب أقوى حتى مما يبدو أمام منافسيه الجمهوريين في الانتخابات

ومع ذلك، فإن العديد من معارضيه مازالوا يؤخرون مهاجمة الرئيس السابق. وربما يفعلون ذلك على أمل القضاء على كل منافسيهم غير ترامب قبل مواجهة ترامب نفسه.



المشكلة في هذه الخطة هي أنها لن تنجح. ويتعين على منافسي ترامب أن يفعلوا شيئاً مختلفاً لإسقاطه. وخلافا لما حدث في عام 2016، عندما كانت هناك علامات تشير إلى احتمال هزيمته (وهو ما لم يحدث أبدا)، يتمتع ترامب بمزايا كبيرة هذه المرة.

لقد تقدم بأكثر من 40 نقطة على المستوى الوطني في استطلاع الرأي ضد أقرب منافسيه (رون ديسانتيس ونيكي هيلي). والأكثر من ذلك أنه يحصل على أكثر من 60% من أصوات الجمهوريين. وحتى لو تمكن منافسوه من الاندماج تحت ترشيح واحد، فسيظل ترامب فائزا بدعم الأغلبية.

وهذا يختلف تمامًا عما كنا عليه في هذه المرحلة من انتخابات 2016. كان ترامب يحصل على ما بين 25% إلى 30% من أصوات الحزب الجمهوري على المستوى الوطني.



بالإضافة إلى ذلك، ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان أي من منافسيه في انتخابات 2024 يمكنه توحيد الناخبين الجمهوريين الأساسيين الذين لا يدعمون ترامب. خذ بعين الاعتبار استطلاع الرأي الذي أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت الشهر الماضي.



حصل ترامب على 57% من الأصوات في هذا الاستطلاع الوطني عندما واجه جميع منافسيه من الحزب الجمهوري. وعند مواجهة ديسانتيس فقط، قفز دعم ترامب إلى 65%. وعندما واجه هيلي فقط، حصل على 70% من الأصوات.



ولم نشهد مثل هذه الأرقام في عام 2016، عندما كان ترامب في طريقه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. في أواخر مارس/أذار 2016، وجد استطلاع أجرته ABC News/Washington Post أن ترامب يتخلف عن كل من ماركو روبيو (51% إلى 45%) وتيد كروز (54% إلى 41%) في استطلاع افتراضي فردي.



أي أنه كانت هناك حجة مشروعة في ذلك الوقت لمنافسي ترامب الذين كانوا يأملون في أن ينافسوه حتى النهاية، أما اليوم فيبدو الأمر غير منطقي.



وينطبق الشيء نفسه عندما نركز على استطلاعات الرأي المبكرة في الولايات، على الرغم من أن ترامب أضعف هناك مما هو عليه على المستوى الوطني. ترامب هو الخيار الأول أو الثاني لأغلبية الناخبين الجمهوريين أو الناخبين الأساسيين في كل من ولاية أيوا (55% في أحدث استطلاع للرأي في دي موين) ونيو هامبشير (54% في أحدث استطلاع لـ CNN/UNH).



والحقيقة هي أن عمق دعم ترامب بين الناخبين الجمهوريين هو في الواقع أقوى مما قد توحي به أرقام السباق ضد منافسيه الأساسيين.

إحدى أفضل الطرق لقياس سقف الدعم للمرشح هو النظر إلى تقييماته "المفضلة" و"المفضلة للغاية". وهذه الأخيرة، على وجه الخصوص، مهمة في الانتخابات التمهيدية عندما يشترك معظم المرشحين في نفس التسمية الحزبية مع الناخبين ويحظون بشعبية.



وبلغ تصنيف "المفضل للغاية" لدى ترامب 51% بين الجمهوريين في استطلاع ماركيت الشهر الماضي. وقد بلغ متوسط تصنيف "المفضل" الخاص به في الآونة الأخيرة 76% بين الجمهوريين على المستوى الوطني.



ولا يتمتع أي مرشح جمهوري آخر بتصنيف أفضلية مرتفع بين قاعدة الحزب. ولم يحصل أي جمهوري آخر على تصنيف“مفضل للغاية” يصل إلى نصف المعدل الذي حصل عليه ترامب في استطلاع ماركيت.



هذه الأرقام موجودة في ولايتي أيوا ونيو هامبشاير. يتمتع ترامب بأفضل تصنيفات "المفضل" لأي مرشح بين ناخبي الحزب الجمهوري. (في ولاية أيوا، حصل أيضًا على أفضل تقييمات "مفضل للغاية". ولم يُسأل أي استطلاع عن تقييمات "مفضل للغاية" في ولاية الغرانيت).

وكانت أرقام ترامب أضعف بكثير، في هذه المرحلة من دورة 2016. وكانت معدلات تأييده "المفضلة" أقل بـ 15 إلى 20 نقطة، اعتمادًا على الاستطلاع. وكانت تقييمات "المفضل للغاية" أقل بمقدار 20 إلى 30 نقطة.



من الصعب تصديق ذلك، لكن استطلاع بلومبرغ في نوفمبر 2015 أظهر أن العديد من المرشحين الجمهوريين الآخرين والرئيس السابق جورج بوش الابن يتمتعون بتصنيفات إيجابية أقوى وإيجابية للغاية بين الناخبين الجمهوريين. حتى أن ترامب حصل على تقييمات إيجابية أسوأ من بول رايان وميت رومني.



في المناظرة التمهيدية الأخيرة للحزب الجمهوري ــ والتي لم يحضرها ترامب، مثل كل المناظرات السابقة ــ بدا منافسوه الجمهوريون في عام 2024، باستثناء كريس كريستي، أكثر اهتماما بملاحقة بعضهم البعض بدلا من مواجهة ترامب. وقد صدق هذا في جميع مناظرات الحزب الجمهوري الأربعة هذا العام.



وكانت النتيجة أن ترامب عزز تفوقه على المستوى الوطني، مع عدم وجود أي علامات على الابتعاد عن موقع المرشح الأوفر حظا.



الآن، ليس من الواضح أن ملاحقة ترامب مباشرة ستنجح لصالح كبار منافسيه. يتمتع كريستي، الذي كان ينتقد ترامب باستمرار، بتصنيفات تفضيلية رهيبة بين الجمهوريين.

وقد يكون هذا جزء من السبب الذي يجعل معارضي ترامب يسمحون له بالبقاء سالماً.



والأمر الواضح هو أن كل ما يفعله منافسو ترامب الآن لا ينجح ببساطة. إنهم بحاجة إلى القيام بشيء مختلف.



ومع تبقي ما يزيد قليلا عن شهر على المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، فإن الوقت ينفد بالنسبة لهم لتعويض الفجوة مع ترامب، نقلا عن سي ان ان.

