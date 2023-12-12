بينهم يهود.. أميركيون يحتجون على“الفيتو” ضد وقف إطلاق النار بغزة



وكالة الأناضول قالت، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن محتجين بينهم ليبراليون أمريكيون ويهود أرثوذوكس، تجمعوا أمام مبنى بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية.



رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات عليها شعارات، مثل: "أوقفوا الاحتلال"، و"وقف إطلاق النار الآن"، و"قاوموا الاحتلال".



كما ردد المحتجون هتافات مثل: "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الاحتلال بالكامل"، و"أعيدوا للفلسطينيين أرضهم"، و"نعم لليهودية، لا للصهيونية"، و"فلسطين ستتحرر".







محتجون يصلون أمام مقر البعثة الأمريكية/ الأناضول



بينما احتج المشاركون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل واستخدامها حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.



فيما أدى بعض المتظاهرين الصلاة أمام مقر البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة. واستمر الاحتجاج الذي جرى في ظل إجراءات أمنية مشددة، في شوارع منطقة مانهاتن.



الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.



تجدر الإشارة إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى مساء الإثنين 18205 قتلى و49645 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية. -وكالات

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