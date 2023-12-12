Wednesday, 13 December 2023 12:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بينهم يهود.. أميركيون يحتجون على“الفيتو” ضد وقف إطلاق النار بغزة

12/12/2023 2:37:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت مدينة نيويورك وقفة أمام مبنى البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، احتجاجاً على استخدام واشنطن قبل أيام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.


وكالة الأناضول قالت، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن محتجين بينهم ليبراليون أمريكيون ويهود أرثوذوكس، تجمعوا أمام مبنى بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية.


رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات عليها شعارات، مثل: "أوقفوا الاحتلال"، و"وقف إطلاق النار الآن"، و"قاوموا الاحتلال".


كما ردد المحتجون هتافات مثل: "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الاحتلال بالكامل"، و"أعيدوا للفلسطينيين أرضهم"، و"نعم لليهودية، لا للصهيونية"، و"فلسطين ستتحرر".




محتجون يصلون أمام مقر البعثة الأمريكية/ الأناضول

بينما احتج المشاركون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل واستخدامها حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.


فيما أدى بعض المتظاهرين الصلاة أمام مقر البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة. واستمر الاحتجاج الذي جرى في ظل إجراءات أمنية مشددة، في شوارع منطقة مانهاتن.


الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.


تجدر الإشارة إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى مساء الإثنين 18205 قتلى و49645 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية. -وكالات

اقرأ أيضاً:

دول تندد باستخدام الفيتو ضد قرار يدعو لوقف النار بغزة

سياسيون: مقامرة الفيتو الأميركي تزيد صورة الولايات المتحدة قتامة في العالم

"الفيتو" ضد وقف إطلاق النار بغزة يزيد قتامة صورة أميركا

MENAFN12122023000072011014ID1107582637

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث