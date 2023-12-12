نتنياهو يلوح بالحرب ضد السلطة الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية.
وقال إن سيناريو قلب الأوكار في حال التعاون بين السلطة وحماس في الضفة الغربية مطروح على الطاولة.
وتصاعدت حدة الاشتباكات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة.
وفي وقت سابق اليوم، ارتقى 4 شهداء في قصف مسيّرة إسرائيلية على مدينة جنين، التي اقتحمتها قوات الاحتلال صباح اليوم.
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