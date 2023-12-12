المفوض العام لـالأونروا: سكان غزة يعيشون في جحيم على الأرض



وقال لازاريني عبر منصة "أكس" إنّ "الناس في كل مكان، يعيشون في الشارع، يحتاجون إلى كل شيء. إنهم يطالبون بالسلامة وإنهاء هذا الجحيم على الأرض".



وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام، محاصرةً الموجودين داخله.



ودعت وزارة الصحة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى إنقاذ حياة المحاصرين في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع حيث يتعرض لقصف إسرائيلي متقطع فيما يواصل قناصة الاحتلال استهداف كل من يتحرك فيه.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي العنيف على وسط قطاع غزة بالتزامن مع الغارات الجوية في مناطق متفرقة من القطاع. -الميادين

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