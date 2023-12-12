سرايا القدس تبث فيديو للرباط في غزة ودك العدو (شاهد)
التاريخ
12/12/2023 2:37:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) بثت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقاطع فيديو تظهر لحظات لإطلاق قذائف هاون ورشقات صاروخية في محاور التقدم شرق خانيونس.
وتضمنت المقاطع، مقاتلي السرايا وهو يقرأون القرآن الكريم ويتناولون "قلاية بندورة"، أثناء المرابطة في غزة.
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