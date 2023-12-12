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سرايا القدس تبث فيديو للرباط في غزة ودك العدو (شاهد)

12/12/2023 2:37:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بثت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقاطع فيديو تظهر لحظات لإطلاق قذائف هاون ورشقات صاروخية في محاور التقدم شرق خانيونس.

وتضمنت المقاطع، مقاتلي السرايا وهو يقرأون القرآن الكريم ويتناولون "قلاية بندورة"، أثناء المرابطة في غزة.


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