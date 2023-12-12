Wednesday, 13 December 2023 12:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء بغارة إسرائيلية في رفح جنوب غزة

12/12/2023 2:37:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل اعلام ان عدد الشهداء الذي أسفرت عنه غارة إسرائيلية على منزل في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة ارتفع إلى 8، مؤكدا وقوع شهداء ومصابين أيضا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأفادت باستشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف مقر جامعة القدس المفتوحة قرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

MENAFN12122023000072011014ID1107582632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث