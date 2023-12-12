شهداء بغارة إسرائيلية في رفح جنوب غزة

شهداء بغارة إسرائيلية في رفح جنوب غزة
التاريخ
12/12/2023 2:37:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وسائل اعلام ان عدد الشهداء الذي أسفرت عنه غارة إسرائيلية على منزل في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة ارتفع إلى 8، مؤكدا وقوع شهداء ومصابين أيضا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأفادت باستشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف مقر جامعة القدس المفتوحة قرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
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