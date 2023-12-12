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بايدن: لا بد لنتنياهو من تغيير حكومته

12/12/2023 2:37:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا بد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تغيير حكومته المتشددة لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية بدأت فقد الدعم من المجتمع الدولي بسبب القصف العشوائي في قطاع غزة الذي أدى لمقتل آلاف المدنيين"، وأنه أمضى ساعات في التحدث مع الوسطاء القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال بايدن أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حاليا، وفق تعبيره.
أتى ذلك خلال حديثه في فعالية لجمع التبرعات في واشنطن.-(وكالات)

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