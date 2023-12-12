بايدن: لا بد لنتنياهو من تغيير حكومته

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا بد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تغيير حكومته المتشددة لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية بدأت فقد الدعم من المجتمع الدولي بسبب القصف العشوائي في قطاع غزة الذي أدى لمقتل آلاف المدنيين"، وأنه أمضى ساعات في التحدث مع الوسطاء القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال بايدن أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حاليا، وفق تعبيره.
أتى ذلك خلال حديثه في فعالية لجمع التبرعات في واشنطن.-(وكالات)
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