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وعود السياسيين بغزة لن تتحقق

12/12/2023 2:37:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل
12/12/2023

في كل صباح ينشر في الصحف صور لقتلى الجيش الإسرائيلي، معظمهم من الاحتياط، وقتلوا في المعارك في قطاع غزة. تقدم العملية البرية لا يؤدي إلى تقليص حجم الخسائر، ومقاومة حماس في جزء من القطاعات ما تزال حازمة. يبدو أنه لا يمكن لحماس وقف هجمات الفرق في أي منطقة يتم تنفيذ ذلك فيها، لكن خلايا صغيرة لرجالها يجبون كل يوم من الجيش الإسرائيلي ثمنا للتقدم والسيطرة على مناطق أخرى، في شمال القطاع وجنوبه.
رغم الخسائر إلا أنهم في هيئة الأركان راضون جدا عن إنجازات القتال، الذي يجري في معظمه ببطء وحذر. في كل يوم قتال منذ استئناف العملية البرية قتل عشرات من رجال حماس وأصيبت مواقع عسكرية وتم تدمير أنفاق وعثر على سلاح. أيضا أول من أمس سجل استسلام لعشرات الفلسطينيين، من بينهم أعضاء في حماس، هذه المرة في الشجاعية في شرق مدينة غزة وفي خانيونس. ولكن النقاش الحساس بدرجة معينة يجري في الاستوديوهات حول أن هزيمة حماس سابقة لاوانها. فتقاطع الأحداث – احتلال مناطق جديدة والاستسلام المتقطع والأحداث الكثيرة في جنوب القطاع بسبب مشكلات في تزويد الغذاء تعكس المشكلات المتزايدة التي تواجهها السلطة في القطاع. مع ذلك لا يوجد أي دليل مقنع عن انهيار قريب لحماس.
استمرار التقدم العسكري الذي يبرز في الأساس في خان يونس، يجعل خطوات إسرائيل تركز على القتال نفسه. هذا يحدث على حساب الجهود المبذولة لاطلاق سراح المخطوفين المتبقين وعددهم 137. يبدو أن الحكومة وجهاز الأمن يتصرفون في هذا الأمر بوتيرة بطيئة رغم الحاح عائلات المخطوفين ورغم أنه معروف أن المخطوفين يموتون في الأسر. المفاوضات حول صفقة أخرى بوساطة قطر لم تنطلق حتى الآن. إسرائيل الرسمية تتمسك الآن بالادعاء الذي يقول بأنه فقط زيادة الضغط العسكري هي التي ستؤدي إلى ليونة في مواقف حماس وإطلاق سراح مخطوفين آخرين.
المعارك على الأرض تعزز التقدير السائد في هيئة الأركان بأنه يمكن، على المدى البعيد، تحقيق هدف تفكيك قدرات حماس العسكرية والتنظيمية في القطاع. تحقق ذلك يتعلق بالجدول الزمني – قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة الهجوم على الأرض بقوة كبيرة، وبعد ذلك تغيير طريقة العمل إلى الاقتحامات، في الوقت الذي فيه معظم القوات العسكرية تنتقل للتواجد قرب الحدود مع القطاع.
لكن حتى لو تمسك الجيش الإسرائيلي بتنفيذ خططه إلا أن نقطة الضعف تتعلق بملاءمة تطلعاته مع الجمهور الذي سمع من القيادة السياسية الوعود بتدمير حماس واعادة جميع المخطوفين وإعادة إعمار بلدات الغلاف، مع إزالة التهديد الأمني عنها. هذه أهداف طموحة، ومن الآن واضح أنه لن يتم تحقيقها جميعها في الفترة الزمنية الأولية، بضعة أسابيع، التي ستوافق عليها إسرائيل بضغط من أميركا.
الصعوبات الاقتصادية الآخذة في الازدياد والعبء على جنود الاحتياط والتوقعات الأميركية، كل ذلك كما يبدو سيؤثر على تقليص مدة العملية الكثيفة داخل القطاع. في هذه الحالة ستواجه الحكومة والجيش صعوبة مزدوجة. فجزء واسع من الجمهور يرى أولوية لإطلاق سراح المخطوفين، وأن أي تأخير في إعادتهم سيظهر له كفشل ذريع. من جهة أخرى، كثيرون يطلبون هزيمة حماس بشكل كامل، ويعتبرون تقليص القوات مع الوعد باستكمال المهمة في المستقبل، تملص من قبل القيادة لتحقيق الاهداف التي تم الوعد بها بانفعال كبير في بداية الحرب.
بعد الكارثة الفظيعة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) والفشل الذريع الذي لا يقل عن ذلك، الذي سمح بحدوثها، فإن كبار الضباط في الجيش اتبعوا خطا موحدا في الظهور أمام الجمهور. فقد تحملوا المسؤولية عما حدث (الأمر الذي لم يكلف رئيس الحكومة نفسه بشكل واضح عناء القيام به حتى الآن)، ووعدوا بأن يحققوا بشكل عميق في هذه الاخفاقات بعد انتهاء الحرب. البعض منهم اعطوا اشارات بأنهم ينوون تقديم استقالاتهم عند انتهاء المعارك. هل تغيير مضمون العملية في القطاع، كما يبدو شهر كانون الثاني (يناير) سيكون الوقت المناسب للبدء في التحقيقات.
يتضح بالتدريج أن الجواب هو ايجابي. في هيئة الاركان يقولون إنه منذ اللحظة التي ستخف فيها قوة القتال فانه سيكون هناك مجال للبدء في التحقيقات. عمليا، رئيس الاركان هرتسي هليفي صادق في السابق على اجراء عدة تحقيقات معينة تتعلق باستخلاص الدروس ذات الصلة بتحسين أداء الجيش الاسرائيلي اثناء الحرب. هذا تم في جوانب محددة لنشاطات سلاح الجو، ووحدة جمع المعلومات 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية (هناك ثارت عاصفة في الداخل حول قضية الرسائل في البريد الالكتروني والتحذيرات التي ارسلت من قبل ضابطة الصف في عشية الحرب)، والاعتبارات التي تتعلق بقضية المخطوفين.
في مرحلة تالية خططوا في الجيش لدمج طواقم تحقيق داخلي كثيرة مع طواقم خارجية ستشكل من الضباط المتقاعدين، ستفحص الأحداث من وجهة نظر نظامية. من القضايا التي ستكون حاجة إلى فحصها وبأولوية كبيرة "الإسهام العسكري لاستراتيجية إدارة النزاع مع الفلسطينيين في العقد الأخير؛ أحداث 6 تشرين الأول (أكتوبر) عشية الهجوم الدموي المفاجئ لحماس؛ نظرية الدفاع عن حدود قطاع غزة؛ الرد المتأخر لهيئة الاركان وقيادة المنطقة الجنوبية على انقضاض حماس على الكيبوتسات وحفلة "نوفا"؛ أحداث رئيسية في الحرب نفسها".
من المرجح أن عددا غير قليل من الضباط في هيئة الأركان سينفذون إعلانهم وسيقدمون استقالاتهم. في هذه الاثناء لا يظهر أن رئيس الأركان ينوي فرض الاستقالة السريعة على أي واحد منهم. في الخلفية يوجد توتر كبير بين من يتولون المناصب الرفيعة في القيادة السياسية والامنية. نتنياهو ووزير الدفاع تقريبا لا يتحدثان باستثناء النقاشات العملياتية. رئيس الحكومة ومحيطه، بعضهم بشكل علني وبعضهم بشكل سري، يعملون بشكل دائم في محاولة لالقاء المسؤولية عن الفشل على المستوى المهني فقط.
هذا التوتر يتوقع أن ينفجر، لا سيما عندما سيتغير مضمون العملية في غزة، وإذا كانت هناك خيبة أمل في أوساط الجمهور بسبب عدم تحقيق كل أهداف الحرب. هنا هيئة الأركان سيتعين عليها التصرف بحكمة. وحتى لو لم يتحمل الجنرالات المسؤولية عن الأخطاء الفظيعة التي ساهمت في الكارثة فانه لا يجب عليهم النوم على الجدار من أجل نتنياهو والمستوى السياسي، الذين اسهامهم في الكارثة كبير. ثانيا، الاستقالة السريعة جدا، طالما أن رئيس الحكومة بقي في منصبه، ستحثه على محاولة السيطرة على عملية التعيينات والتأثير على اشغال المناصب الرفيعة التي سيتم إخلاؤها بضباط مرغوبين عليه (رغم أن غالنت يمكن أن تكون له اجندة مختلفة).
العداء في مثلث نتنياهو – غالنت – الجيش الإسرائيلي لم يبدأ في 7 تشرين الأول (أكتوبر). يجب التذكر أنه قد سبقت ذلك فترة غير مسبوقة، تسعة أشهر، التي فيها هز رئيس الحكومة الدولة في محاولته تمرير قوانين الانقلاب النظامي، ولم يخجل من الاساءة لمكانة الجيش على خلفية المعارضة الجماعية لجنود الاحتياط لهذه الخطوة. عمليا، هرتسي هليفي تم تقييده مرتين. في المرة الأولى عندما تفاجأ ووجد نفسه على رأس الجيش الذي قام بتشكيله سلفه افيف كوخافي، الذي استبدله في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي. المرة الثانية، معظم الوقت الذي مر منذ ذلك الحين كرسه رئيس الأركان الجديد لجهود الاحتواء لمواجهة الهجوم المتوحش لنتنياهو على الجيش الإسرائيلي.
هناك أمر واحد أصبح واضحا بالتأكيد وهو أنه لولا تصميم هليفي على احتواء احتجاج رجال الاحتياط وعدم معاقبتهم بكل القوة (الطيارون بشكل خاص) الذين هددوا بعدم التطوع، لكان الجيش الإسرائيلي سيبدأ الحرب من نقطة اسوأ كثيرا. الصورة التي اختارها رئيس الأركان لاحتواء غضب رجال الاحتياط، علاج الاحتجاج بحذر والامتناع عن التصعيد، خففت التأثير الفوري على اداء الجيش وعلى الأجواء السائدة فيه.
رجال الاحتياط المحتجون عادوا للخدمة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بالذات، حتى آخر واحد منهم. وعن اسهام الطواقم الجوية في أمن القوات التي تقاتل على الأرض يمكن السماع عن ذلك في كل محادثة مع جنود المشاة والمدرعات الذين يخدمون في القطاع. ولو أن هيئة الأركان جُرت إلى محاولة رئيس الحكومة تصعيد الازمة في صفوف الجيش خلال الصيف لكان الجيش الاسرائيلي سيضطر الى مواجهة الهجوم المفاجئ من نقطة انطلاق اسوأ بكثير.

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