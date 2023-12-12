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بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي

12/12/2023 2:37:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب الحرب على غزة، كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إجراء تغيير على حكومته اليمينية المتطرفة.
وأشار بايدن خلال حفل لجمع التبرعات لحملته الانتخابية إلى أن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي "بقصفها العشوائي على غزة" الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.
وقال "لقد بدؤوا يفقدون هذا الدعم"، مشيرا إلى أن "سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا".
كما أشار الرئيس الأميركي إلى أن نتنياهو يحتاج "إلى تغيير حكومته المتشددة" لإيجاد "حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي "أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين".
وذكر أنه أمضى ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في غزة لدى المقاومة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يجتمع بايدن غدا الأربعاء في البيت الأبيض مع أفراد عائلات أميركيين (يحملون الجنسية الإسرائيلية أيضا) محتجزين في غزة.
وكان الرئيس الأميركي الذي يتعرض لانتقادات بسبب دعمه للهجوم الإسرائيلي قال خلال احتفال بالبيت الأبيض بمناسبة عيد حانوكا اليهودي أمس الاثنين إن التزامه تجاه إسرائيل "راسخ".
وتابع "لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم"، وألمح إلى علاقته المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه في "موقف صعب".
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين إن إسرائيل ليست استثناء من السياسة الأميركية التي تنص على أن أي دولة تتلقى أسلحة أميركية يجب أن تمتثل لقوانين الحروب.
يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أعلنت في وقت سابق اليوم أن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء المواجهة في القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 18 ألفا و412 قتيلا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 50 ألف مصاب.
--(بترا)

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