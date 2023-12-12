نتنياهو: لن أسمح أن تكون غزة حماسستان ولا فتحستان

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رفضه مجددا تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة، وقال إن غزة "لن تكون حماسستان ولا فتحستان".

وتابع في كلمة متلفزة نشرها مكتبه "إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم أو يمول الإرهاب"، مضيفاً "لن أسمح بالعودة إلى خطأ اتفاقيات أوسلو" ، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993.

إلى ذلك، كشف نتنياهو أن واشنطن وتل أبيب تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة، معبرا عن أمله في التوصل لاتفاق قريب.-(وكالات)