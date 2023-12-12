نتنياهو: لن أسمح أن تكون غزة حماسستان ولا فتحستان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رفضه مجددا تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة، وقال إن غزة "لن تكون حماسستان ولا فتحستان".
وتابع في كلمة متلفزة نشرها مكتبه "إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم أو يمول الإرهاب"، مضيفاً "لن أسمح بالعودة إلى خطأ اتفاقيات أوسلو" ، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993.
إلى ذلك، كشف نتنياهو أن واشنطن وتل أبيب تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة، معبرا عن أمله في التوصل لاتفاق قريب.-(وكالات)
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