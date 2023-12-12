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خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

12/12/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كاميليا انتخابي* - (إندبندنت عربية) 2023/11/30

تتخذ البلدان دائمة العضوية في مجلس الأمن مواقفها على أساس مصالحها وتقود العالم نحو حروب واشتباكات متعددة.
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عندما تأسست الأمم المتحدة للحيلولة دون وقوع حروب وحل المشكلات الدولية من خلال إقرار السلام والاستقرار العالميين كان العالم قد خرج للتو من حربين عالميتين تسببتا في دمار كبير، ولذلك جاءت الحاجة إلى تأسيسها.
وأشرفت البلدان المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على صياغة ميثاق الأمم المتحدة، ومنحت البلدان الخمسة لنفسها حق النقض (الفيتو) بصفتها المشرفة على نشر السلام، وأصبحت تسمى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، واعترفت لنفسها بالحق في اتخاذ القرار المطلق فيما يتعلق بالقضايا الكبيرة. ووقعت 50 دولة على ميثاق الأمم المتحدة، وأعلنت موافقتها على تأسيس هذه المنظمة في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1945.
وخلال السنوات الـ78 الماضية، شهد العالم حروباً كثيرة. لكن من حسن الحظ أن أيا منها لم تتحول إلى حرب عالمية ثالثة. وقد لعبت الأمم المتحدة دوراً رادعاً في منع نشوب مثل هذه الحرب، لكنها لم تستطع في الكثير من الحالات منع نشوب الاشتباكات المختلفة، أو الوصول إلى سلام دائم.
هذه المقدمة حول تأسيس الأمم المتحدة ضرورية للنظر في الوضع الحالي للعالم وخيارات الأمم المتحدة وصلاحياتها التي تم إقرارها قبل عقود. وقد أصبحت هذه الترتيبات قديمة عفا عليها الزمن، وتواجه هذه المؤسسة فشلاً في تلبية احتياجات ومتطلبات الوقت الحالي.
لا تعمل البلدان الخمسة التي لها حق استخدام الفيتو (نقض القرارات بشكل مطلق) على استتباب الأمن والسلام العالميين لأنها تصوت في مجلس الأمن الدولي على أساس مصالحها الخاصة.
وفي الواقع، يقود مثل هذا الاستغلال لحق النقض العالم إلى مزيد من الحروب الكبيرة. ويأخذ هذا الرأي بعين الاعتبار عدم الاكتراث لأصوات باقي الأعضاء البالغ عددهم 193 عضواً في الجمعية العامة، حيث لا يؤثر رأيها في قبول أو رفض القرارات الدولية. ويعني ذلك أن البلدان الخمسة لا تقيم وزناً لوجود باقي أعضاء الأمم المتحدة وتنفرد بقراراتها بصفتها الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
وقبل أن نتطرق إلى الأزمة الحالية في الشرق الأوسط؛ الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، أود أن ألفت نظر القراء إلى حرب أوكرانيا وروسيا، حيث كان واضحًا منذ البداية أن روسيا تستخدم حق النقض لتقويض محاولات إدانتها في مجلس الأمن الدولي. وقد استخدمت حق النقض لمنع إقرار جميع القرارات المقترحة لوقف إطلاق النار، أو إدانة هجومها على أوكرانيا.
لا يستطيع الأوروبيون والأميركيون، وهم من الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي، لعب دور الوسيط في حل أزمة حرب أوكرانيا لأنهم اتخذوا مواقف مناصرة لها وزودوها بالسلاح والعتاد الحربي من أجل مواجهة الهجوم الروسي، ولذلك تستمر الحرب الأوكرانية بقوة. ويؤدي استعراض القوة بين الدول الغربية والشرقية إلى تهديد المجتمع الدولي، ومن شأن هذا التهديد التمهيد لاندلاع حرب نووية بين القوى الكبرى قد تدمر نصف الكرة الأرضية، أو حتى جميعها.
يقول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وهو حليف لبوتين، إن الحرب الأوكرانية-الروسية وصلت إلى طريق مسدود، ويجب أن يتفاوض الجانبان لإنهاء الحرب. وهو بذلك يعتقد أن الأمم المتحدة لا تستطيع حل الأزمة بسبب مواقف كل من أعضاء مجلس الأمن الدولي من الحرب، وأن على الجانبين خوض مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب.
بدأت الأزمة الحالية في الشرق الأوسط بعد هجوم "حماس" على إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر). لكن تداعيات هذه الأزمة الإنسانية والأخلاقية قد تتسبب في حرب تجر باقي بلدان المنطقة إلى المواجهة. وما يتسبب في دمار منازل أهل غزة ويهدد أرواح الرهائن هو عدم وجود مؤسسة دولية تعمل كوسيط لإنهاء الأزمة بسرعة وخدمة الأمن والسلام الدوليين. وتدعم البلدان الثلاثة القوية؛ أي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، وباقي البلدان الغربية الكبيرة؛ أي ألمانيا وإيطاليا، إسرائيل في الحرب القائمة. أي أن هذه البلدان أصبحت طرفاً في الحرب. وقد أغلقت الأبواب أمام الوساطة وحل الأزمة على أساس موقف الحياد.
إن الفكرة من هذا المقال هي بحث عمل الأمم المتحدة، وليس سياسات الدول المستقلة. وكذلك أسباب عجز مجلس الأمن الدولي لأنه أصبح "طرفاً رئيساً" في العديد من الحروب والاشتباكات المعاصرة الكبيرة.
عندما زار رئيس وزراء بريطانيا إسرائيل لإعلان التضامن معها، حمل معه في الرحلة صواريخ حربية للاستفادة منها في الهجوم على غزة. وهذه الخطوة غير المسبوقة ترسل رسالة إلى العالمين العربي والإسلامي، تقول بوضوح إن بريطانيا تدعم الحرب.
وعندما وصل وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل قال إنه جاء إليها بصفته يهودياً، في حين أنه يمثل 300 مليون أميركي من أعراق ومذاهب وأقوام مختلفة. وسوف تظل هذه الكلمات راسخة في أذهان البلدان الإسلامية المتأثرة بالحرب، وقد أثارت المشاعر الدينية لدى الشعوب المختلفة. ويوحي هذا الموقف للأميركيين، وهم من مذاهب مختلفة، أن الحرب بين إسرائيل و"حماس" هي حرب دينية.
ومن نتائج مثل هذه المواقف التي يتخذها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي إثارة الخلافات وتوسيع الاشتباكات. ولذلك فقدت الأمم المتحدة قدرتها على صيانة الأمن والسلام العالميين، حيث ينخرط الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن في حرب ضد بعضهم بعضاً في أوكرانيا، أو يعملون على إثارة الشجارات والكراهية بين البلدان المختلفة من خلال أدائهم.
وبذلك، تؤدي مواقف عدم الحياد لأعضاء مجلس الأمن الدولي وأداؤهم الذي يضع مصالحهم ومصالح حلفائهم في المقدمة إلى وضع العالم أمام أكبر حرب ومواجهة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية.
فما هو البلد أو المؤسسة التي يمكن أن تؤدي أدواراً في تحقيق السلام العالمي؟
للسعودية، بصفتها أكبر بلد إسلامي ولأنها تضم الحرمين الشريفين للمسلمين، مكانة واحترام خاصان، وبإمكانها أن تمثل المنطقة كوسيط لحل الأزمة. ويبدو أن العلاقات الجيدة بين السعودية ودول المنطقة، وكذلك الصين، وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والبلد الوحيد الذي لم يقف إلى جانب أي من أطراف الأزمة، توفر تركيبة مناسبة من شأنها أن تجعل المملكة تأخذ على عاتقها أدواراً لحل الأزمة.
وكانت الصين، بسبب علاقاتها مع السعودية وإيران، قد نجحت في فك عقدة التوتر الذي استمر سبع سنوات بين البلدين، وقد تستطيع بسبب علاقاتها مع الغرب والشرق ووزنها العالمي وقف الحرب في الشرق الأوسط بالتعاون مع السعودية.
كما تشكل الحرب الأوكرانية-الروسية أيضاً خطراً من شأنه أن يمهد لوقوع صدام بين القوتين النوويتين؛ الولايات المتحدة وروسيا. وكان جو بايدن قد أعلن في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة إيجاد تغييرات في مجلس الأمن الدولي، وكان يقصد بذلك طرد روسيا من هذا المجلس، وسلب حق الفيتو منها.
ويشكل ما قاله بايدن خطراً أكبر من الحربين القائمتين المذكورتين، ويهدد الأمن والسلام العالميين. فسوف يعني طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي نشوب حرب عالمية ثالثة. وهكذا تحولت الأمم المتحدة التي تأسست من أجل نشر العدالة والمساواة والحفاظ على حقوق الشعوب إلى مكان للمواقف المتناقضة التي تتسبب في مزيد من الاشتباكات.
يبدو أن الإصلاحات الأساسية أصبحت ضرورة ملحة في الأمم المتحدة لاستمرار السلام والاستقرار العالميين. اتخاذ القرارات من قبل جميع أعضاء الأمم المتحدة، دون انتهاك حقوق الآخرين، ووضع معايير مزدوجة من شأنها أن تضمن استمرار بقاء الإنسان والحضارات، وتمنح البلدان الصغيرة والكبيرة في العالم مكانة متساوية.
في مثل هذه الحالة تصبح التحالفات من أجل تشكيل غالبية عملاً أخلاقياً ومبرراً، لكن أداء الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في الوقت الحالي لا يمكن الدفاع عنه.
نأمل في أن تنبثق من الأزمات الكبيرة الحالية مؤسسة شاملة على أساس مطالب الشعوب في القرن الحادي والعشرين لتحل محل مؤسسة الأمم المتحدة التي تشكلت على أساس ميثاق أقر قبل 78 عاما في العام 1945.

*كاميليا انتخابي فارد Camelia Fard: رئيسة تحرير "اندبندنت فارسية".

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