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حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

12/12/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أندرو باسيفيتش* - (كاونتربنش) 2023/12/8
‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

‏لعل إحدى الطرق لفهم حمام الدم المستمر في الصراع الجاري بين إسرائيل وحماس هي النظر إليه على أنه الفصل الأخير فقط في صراع وجودي يعود تاريخه إلى تأسيس الدولة اليهودية في العام 1948. وفي حين أن النطاق المروع للقتال في غزة وحجم التدمير الذي يخلفه ومدته ربما يفوق الفصول السابقة، إلا أن هذا التحول الأخير يخدم بشكل رئيسي في إعادة التأكيد على الاستعصاء الذي لا يُصدَّق لحل الصراع العربي الإسرائيلي.‏
‏على الرغم من أن شكل هذه الحرب تغير بمرور الوقت، إلا أن ثوابت معينة تظل قائمة. وعلى سبيل المثال، لا يبدو أي من الجانبين قادرًا على تحقيق أهدافه السياسية النهائية من خلال العنف. ويرفض كل جانب بشدة الرضوخ للمطالب الأساسية لخصمه. وفي الحقيقة، في حين أن القتال الفعلي ربما يمر بحالات مد وجزر، ويتوقف ويُستأنف، فقد أصبحت الأرض المقدسة موقعا لما هو فعليا صراع دائم.‏
‏لعقود عدة، سعت الولايات المتحدة إلى البقاء على مسافة من تلك الحرب من خلال تقديم نفسها في دور الحكم الإقليمي. وبينما ظلت الإدارات الأميركية المتعاقبة تزود إسرائيل بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي، فإنها سعت في الوقت نفسه إلى عرض الولايات المتحدة على أنها "وسيط نزيه"، ملتزم بتعزيز القضية الكبرى المتمثلة في جلب السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط. وبطبيعة الحال، كانت جرعة سخية من المصلحة الذاتية ترشد دائما "عملية السلام" التي أشرفت عليها.
ومع ذلك، أخرجت اللحظة الحالية القطَّ تماما من الحقيبة. فقد ردت إدارة بايدن على الهجوم العنيف الذي شُن في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بتأييد الجهود الإسرائيلية للقضاء على حركة "حماس" ودعمها بشكل لا لبس فيه، بينما يتعرّض سكان غزة لحملة قصف شرسة على غرار حملات الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت نفسه، تجاهل المستوطنون الإسرائيليون احتجاجات إدارة بايدن الفاترة، ‏‏وهم يواصلون طرد‏‏ الفلسطينيين من أجزاء من الضفة الغربية حيث عاشوا لأجيال. وإذا كان الهجوم الذي نفذته "حماس" في تشرين الأول (أكتوبر) مأساة، فقد رآى فيه مؤيدو "إسرائيل الكبرى" أيضًا فرصة فريدة انتهزوها بحماس. أما "عملية السلام" التي كانت تعيش مُسبقا على أجهزة دعم الحياة، فيبدو أنها ماتت الآن جملة وتفصيلا. وتبدو احتمالات إحيائها في أي وقت قريب بعيدة.‏
‏‏في الكواليس يجلب القتال هذا التأثير الإضافي -أكثر أو أقل: بينما تستخدم "قوات الدفاع الإسرائيلية" الأسلحة والذخائر التي قدمتها الولايات المتحدة لتحويل غزة إلى أنقاض، فقدَ "النظام الدولي القائم على القواعد" الذي وصفته إدارة بايدن بأنه أحدث مبدأ تنظيمي لفن الحكم الأميركي، أيَّ مصداقية طفيفة ربما تكون قد تبقت له. ويبدو الهجوم الروسي على أوكرانيا مقتصِدًا وإنسانيا بالمقارنة.‏
‏وكما لو كان ذلك للتأكيد على ولاء واشنطن المحدود لهذا النظام القائم على القواعد، ركز رد الرئيس بايدن الفوري على أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) على العمل العسكري من جانب واحد، ‏‏وتعزيز وجود‏‏ القوات البحرية والجوية الأميركية في الشرق الأوسط، مع ‏‏إهالة‏‏ المزيد من الأسلحة على إسرائيل. والقوات الأميركية في المنطقة، المكلفة ظاهريا بالتأكد من الحيلولة دون أي انتشار إضافي للعنف، أصبحت بدلاً من ذلك تتجه بثبات نحو أن تصبح قوة مقاتلة كاملة.‏
‏في الأسابيع الأخيرة، تعرضت القوات الأميركية ‏‏لعشرات الهجمات التي أسفرت عن سقوط ضحايا‏‏، والتي شُنت بشكل أساسي بالصواريخ والطائرات المسلحة من دون طيار. ونسبت الولايات المتحدة تلك الهجمات إلى "الجماعات التابعة لإيران"، ‏‏وردت‏‏ بضربات جوية استهدفت المستودعات ومرافق التدريب ومراكز القيادة الخاصة بها في سورية والعراق.‏
‏وفقا لمتحدث‏‏ باسم البنتاغون، فإن الغرض العام من العمل العسكري الأميركي في المنطقة هو "توجيه رسالة قوية جدا إلى إيران والجماعات التابعة لها للتوقف". وحتى الآن، كان تأثير هذه الرسائل غامضًا في أحسن الأحوال. ومن المؤكد أن الجهود الانتقامية الأميركية لم تتمكن من ثني إيران عن مواصلة حربها بالوكالة ضد المواقع العسكرية الأميركية في المنطقة. ومن ناحية أخرى، ما يزال حجم تلك الهجمات المدعومة من إيران متواضعًا. ومن الملاحظ أن أي جندي أميركي لم يُقتل -بعد.‏
في الوقت الحالي على الأقل، قد تكون هذه الحقيقة هي التعريف العملي الذي تضعه الإدارة للنجاح. طالما لم تظهر توابيت ملفوفة بالعلم الأميركي في قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير، قد يجد جو بايدن أنه من المقبول تمامًا جعل الاحتكاكات الفرعية بين الولايات المتحدة وإيران من الحرب بين إسرائيل و"حماس" تغلي على موقد هادئ إلى أجل غير مسمى.‏
‏حظي هذا النمط من العنف المتبادل المتناسب والمنخفض باهتمام عام متقطع في أحسن الأحوال. أما إلى أين سيفضي (إذا كان سيفضي إلى أي مكان) فما يزال غير مؤكد. ومع ذلك، تبقى الولايات المتحدة معرَّضة لخطر فتح جبهة جديدة فعليا في ما كانت تسمى "الحرب العالمية على الإرهاب". وكانت هذه الحرب حتى الآن نائمة تقريبًا، أو على الأقل ‏‏مخفية عن المشهد العام‏‏. ويمكن أن يؤدي الاحتمال الحقيقي جدا لأن يسيء أي من الجانبين تفسير "رسائل" الطرف الآخر أو تجاهلها عمدًا، إلى إشعالها من جديد، ونشوب حرب موسعة تضع الولايات المتحدة مباشرة ضد إيران على نحو يجعل الحرب بين إسرائيل وغزة تبدو وكأنها مجرد شجار تافه بالمقارنة.‏
ثم هناك التداعيات المحلية المحتملة. لا شك في أن المستشارين السياسيين للرئيس بايدن على دراية بإمكانية نشوب حرب كبرى تؤثر على نتيجة انتخابات العام 2024 (وليس بالضرورة لصالح شاغل المنصب الحالي). ويمكن للمرء أن يتخيل بسهولة أن يستغل دونالد ترامب حتى ولو حفنة من القتلى العسكريين الأميركيين في مناوشات الشرق الأوسط ليعرضها كدليل قاطع على عدم الكفاءة الرئاسية، على غرار الانسحاب الفاشل من كابول، أفغانستان، خلال السنة الأولى لوجود بايدن في المنصب.‏
حربان تتقاربان‏
‏يتطلب فهم الآثار الأكبر المترتبة على هذه التطورات وضعها في سياق أوسع. في غزة في الشهرين الماضيين، تقارب أخيرًا صراعان كبيران مطوَّلان كانا يتكشفان على مسارين متوازيين لعقود. ومن المرجح أن تكون لذلك آثار عميقة على سياسة الأمن القومي الأميركية الأساسية، حتى لو بدا أن قلة في واشنطن تدرك التداعيات المحتملة.‏
على المسار الأول الذي يعود تاريخه إلى العام 1948 (على الرغم من أن التمهيد له كان قد بدأ قبل عقود)، ثمة الصراع العربي الإسرائيلي. وبينما يُنظر إلى أحداث العام 1948 في أوساط الإسرائيليين على أنها "حرب الاستقلال" فإن العرب ينظرون إليها على أنها "النكبة". وقد تلا ذلك الحدث اندلاع أعمال عنف لاحقة من وقت لآخر، حيث صبّت الدول العربية غضبها على الدولة اليهودية وسعت إسرائيل وراء الفرص لخلق كيان أكثر تماسكًا من الناحية الاستراتيجية وأكثر قابلية للحياة اقتصاديا، ناهيك عن محاولة تحقيق "إسرائيل الكبرى" التي تحدث عنها الكتاب المقدس.‏
بمرور الوقت، سمح المسؤولون الأميركيون الذين كانوا عاكفين على الابتعاد عن الصراع العربي الإسرائيلي -بل وإدانة السلوك الإسرائيلي أحيانًا- لأنفسهم بأن ينجذبوا تدريجيا ليصبحوا أقرب حليف لإسرائيل. ومع ذلك، بموجب شروط العلاقة أثناء تطورها، أصر القادة الإسرائيليون على الاحتفاظ بقدر كبير من الاستقلال الاستراتيجي. على سبيل المثال، على الرغم من اعتراضات واشنطن الصاخبة، حازت إسرائيل ترسانة نووية قوية‏‏. ولضمان أمنهم، ركز الإسرائيليون بشكل أساسي على قدراتهم العسكرية الخاصة، وليس على قدرات الولايات المتحدة.‏
في الوقت نفسه، وعلى المسار الآخر الذي يعود تاريخه إلى إصدار "مبدأ كارتر"** الذي وضعه الرئيس جيمي كارتر في العام 1980، أبقت القوات الأميركية أيديها منشغلة في منطقة الشرق الأوسط. وبينما كانت إسرائيل تُفاقم أو تصد التهديدات الموجهة إلى أمنها، تعهدت الإدارات الأميركية المتعاقبة بسلسلة من الالتزامات العسكرية الجديدة والتدخلات والاحتلالات في جميع أنحاء الشرق الأوسط الكبير، والتي كان لها القليل من الصلة، أو لم تكن لها صلة تذكر، بحماية إسرائيل.‏
‏‏في الخليج الفارسي وبلاد الشام والقرن الأفريقي والبلقان وآسيا الوسطى، تعامل البنتاغون مع مشاكل خاصة به حيث أصبحت تلك المناطق أماكن لاستضافة القوات الأميركية المشاركة في عمليات تهدف إلى الحماية، أو العقاب، أو حتى "التحرير". وأصبحت مثل هذه الجهود العسكرية ووجود القوات الأميركية شأنًا شائعًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط -باستثناء إسرائيل. في أعقاب هجمات 9/11، وصلت أعمال واشنطن العسكرية إلى ذروتها عندما شرع الرئيس جورج دبليو بوش في حملة عالمية بهدف القضاء على ما أسماه الشر.‏
وفي الأثناء، حققت الاشتباكات المختلفة التي انخرطت فيها القوات الإسرائيلية منذ خمسينيات القرن العشرين إلى القرن الحالي نتائج مختلطة. فمن ناحية، ما تزال الدولة اليهودية قائمة، بل وتوسعت -في تعريف مبسط لـ"النجاح". ومن ناحية أخرى، تؤكد الأحداث الأخيرة أن التهديدات لوجود إسرائيل ما تزال قائمة أيضًا.‏
‏وبالمقارنة، أثبتت "الحرب العالمية على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة كونها فشلاً ذريعًا، حتى لو بدا عدد قليل من الأميركيين العاديين (وحتى عدد أقل من أعضاء المؤسسة السياسية) مستعدّين للاعتراف بهذه الحقيقة.‏
بمجرد انهيار النظام المدعوم من الولايات المتحدة في كابول في العام 2021، ظهر أن المغامرات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط الكبير قد تكون في طور التلاشي. ويبدو أن النتيجة المهينة لعملية "الحرية الدائمة" في أفغانستان في أعقاب النتيجة المخيبة للآمال لعملية "حرية العراق" قد استنفدت شهية واشنطن لإعادة تشكيل المنطقة. وإلى جانب ذلك، كانت هناك روسيا لتعتني بالمنطقة -والصين. وبدا أن الأولويات الاستراتيجية آخذة في التغير.‏
‏أجراس إنذار على الطريقة الأميركية‏
مع ذلك، الآن في أعقاب الأعمال التي ارتكبت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وإذعان واشنطن الضمني للأهداف القصوى التي وضعتها إسرائيل للحرب، اكتسبت الفكرة المشكوك فيها والقائلة إن المصالح الأميركية الحيوية ما تزال على المحك في الشرق الأوسط الكبير حياة جديدة. وكانت واشنطن، منذ ثمانينيات القرن العشرين، قد طرحت مجموعة متنوعة من الحجج عن سبب استحقاق هذا الجزء من العالم لإنفاق الدم والمال الأميركيين: تهديد العدوان السوفياتي؛ واعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي؛ والدكتاتوريون العرب المتطرفون؛ والجهادية الإسلامية؛ ووقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدٍ معادية؛ والتطهير العرقي المحتمل والإبادة الجماعية. وتم الدفع بكلِّ واحدة من هذه الحجج إلى الخدمة من وقت لآخر لتبرير الاستمرار في التعامل مع الشرق الأوسط كأولوية استراتيجية للولايات المتحدة.‏
وعلى الرغم من ذلك، لم يصمد أي منها في الحقيقة أمام اختبار الزمن. وثبت أن كل واحدة منها كانت مضلِّلة. وأظهر الواقع أن الجهود المبذولة لعلاج مصادر الاختلال الوظيفي التي ابتليت بها المنطقة هي في الحقيقة "مهمة أحمق" كلفت الولايات المتحدة غاليًا في المال والأرواح في حين لم تجلب سوى القليل من القيمة.‏
‏ولهذا السبب، فإن السماح لصراع إسرائيل مع "حماس" بجر الولايات المتحدة إلى حملة صليبية جديدة في الشرق الأوسط سيكون ذروة الحماقة. ومع ذلك، مع قلة الاهتمام العام، بل وحتى القليل من إشراف الكونغرس نفسه، سيكون هذا بالضبط ما قد يحدث في الواقع. وتبدو "الحرب العالمية على الإرهاب" على وشك امتصاص حرب غزة إلى شكلها وترتيباتها الحالية.‏
في السنوات الأخيرة، أدى التحول في أولويات البنتاغون إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإلى مواجهة مستقبلية محتملة مع الصين ‏‏إلى ترك‏‏ حوالي 2.500 جندي أميركي فقط في العراق، و900 آخرين في سورية. والمهمة الاسمية لهذه الحاميات متواضعة الحجم هي مواصلة القتال ضد فلول "داعش".‏
‏ومع ذلك، لم يبذل مسؤولو البيت الأبيض جهدًا للخروج وشرح ما تفعله تلك القوات حقا هناك. في الممارسة العملية، أصبحت فعليا أهدافًا ثابتة جذابة. ونتيجة لذلك، وليس للمرة الأولى، برزت "حماية القوات" كذريعة ملائمة لإطلاق رد عقابي أوسع نطاقًا.‏
‏مع قبول الكونغرس ‏‏للادعاءات‏‏ بأن "التفويض باستخدام القوة العسكرية" الذي تم إقرارُه ردا على هجمات 9/11 يكفي لتغطية أي قوات أميركية في المنطقة لمدة قد تصل إلى 22 عامًا بعد ذلك، فإن لدى إدارة بايدن، من الناحية العملياتية، حرية التصرف كما يحلو لها. وكان المسار الذي اختارته هو استخدام حرب إسرائيل في غزة كأساس منطقي لعكس المسار في الشرق الأوسط وجعل العنف والتهديد بالعنف مرة أخرى أساس سياسة الولايات المتحدة هناك. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تدُق حقيقة أن بعض القوات الأميركية ‏‏تعمل الآن سرا‏‏ في إسرائيل في حد ذاتها أجراس الإنذار.‏
‏سوف تغير حرب غزة إسرائيل بطرق قد يكون من الصعب التنبؤ بها. سوف يترك فشل مؤسساتها العسكرية والاستخباراتية المتبجحة في توقع وإحباط أسوأ هجوم في تاريخ ذلك البلد اليهود الإسرائيليين مع شعور غير مسبوق بالهشاشة. ولن يكون مفاجئًا إذا تطلعوا إلى واشنطن من أجل الحماية، وفي هذه الحالة يمكن أن يصبح بقاء إسرائيل مسؤولية أميركية.‏
وهذه دعوة ستُحسن الولايات المتحدة صنعًا إذا رفضتها. وسوف يضع قبولها الأميركيين في مواجهة تحديات ليسوا مجهزين لمواجهتها والتزامات لا يمكنهم تحملها. ولن يؤدي تعميق انخراط البنتاغون في "الشرق الأوسط الكبير" سوى إلى تفاقم الإخفاقات التي أخضعت "عقيدة كارتر" هذه الأمة لها فعليا، بينما تتدافع الأولويات الاستراتيجية الأميركية المتلاطمة بطرق من المؤكد أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية.‏
‏في العام 1796، ‏‏حذر‏‏ جورج واشنطن مواطنيه من مخاطر السماح "للارتباط العاطفي" بأمة أخرى بالتأثير على السياسة. وما يزال هذا التحذير صالحا اليوم. إن حرب غزة ليست -ولا ينبغي أن تصبح- حرب أميركا.‏

‏*أندرو باسيفيتش‏‏ Andrew Bacevich: مؤلف ‏‏كتاب "حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير: تاريخ عسكري‏‏" America's War for the Greater Middle East: A Military History، ‏‏الذي صدر مؤخرا عن "راندوم هاوس".‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Here We Go Again: America's War for the Greater Middle East (Cont.)

هامش:
** عقيدة كارتر، أو "مبدأ كارتر" Carter Doctrine‏: هي سياسة أميركية أعلنها الرئيس الأميركي السابق، جيمي كارتر، خلال خطاب "حالة الاتحاد" السنوي في 23 كانون الثاني (يناير) 1980. وتنص هذه العقيدة على السماح للولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليج العربي. وجاء هذا المبدأ ردا على غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان في العام 1979، حيث قال كارتر إن القوات السوفياتية في أفغانستان "تشكل تهديدا خطيرا لحرية حركة نفط الشرق الأوسط".

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