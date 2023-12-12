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محمولا على أكتاف رفاقه مكللا بالعلم.. الجيش يشيع جثمان النعيمي

12/12/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - شيّعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أمس، جثمان شهيد الواجب الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي، بعد الصلاة عليه في مسجد صدام حسين بمنطقة الحصن في محافظة إربد، والذي استشهد فجر أمس، إثر اشتباك مسلح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين في المنطقة العسكرية الشرقية.
وجرت للشهيد مراسم عسكرية، نُقل خلالها إلى مثواه الأخير محمولاً على أكتاف رفاق السلاح ومكللاً بالعلم الأردني، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية.
وشارك في تشييع جثمان الشهيد، عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين والمسؤولين المدنيين، وجمع غفير من المواطنين.
ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، سائلة الله عز وجل“أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب”.
وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة، صرح أنه وفي تمام الساعة الرابعة فجر أمس، وعلى الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة، وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب، لإدخال كميات كبيرة من المخدرات، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أسفر عن مقتل مهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار في العمق السوري.
وأضاف المصدر، أن الاشتباك أسفر أيضاً عن استشهاد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم، وكلاهما من مرتب قوات حرس الحدود، إذ أخلي المصاب إلى مستشفى الرويشد الحكومي، وحالته الصحية متوسطة.
وأكد المصدر، أن القوات المسلحة تتعامل بقوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
ونعت القيادة العامة الشهيد الوكيل أول النعيمي، سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، متمنية الشفاء العاجل للمصاب.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، عاد الوكيل أول سالم مفتن سالم، الذي أصيب إثر الاشتباك المسلّح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.
واطمأن الحنيطي على الوضع الصحي للمصاب، والتي وصفت حالته العامة بالمستقرة، موجهاً بضرورة تقديم الرعاية الصحية والعلاجية، متمنياً الشفاء العاجل له.
وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية“إنه جرى نقل المصاب إلى مدينة الحسين الطبية، لمتابعة العناية الطبية اللازمة بعد تقديم الإسعافات الأولية له في مستشفى الرويشد الحكومي”.
وخلال زيارة الحنيطي لقيادة كتيبة حرس الحدود السادسة الملكية على الواجهة الحدودية الشمالية أمس، أكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة، تولي قوات حرس الحدود أقصى أولوياتها للحفاظ على أمن الوطن، ومنع دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية، وان القوات المسلحة سنضرب بيد من حديد وتقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن على امتداد حدوده.
واستمع لإيجاز قدمه قائد المنطقة حول جهود مرتبات المنطقة العسكرية في ظل طبيعتها الصعبة، وطبيعة الظروف الجوية السائدة، للحفاظ على أمن الوطن على طول امتداد منطقة المسؤولية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية.
وبين رئيس هيئة الأركان، أن الشهيد الوكيل أول إياد النعيمي، قدم روحه في سبيل الوطن والدفاع عنه، لينضم إلى قوافل شهداء الجيش العربي، وسيبقى حاضراً في وجدان زملائه وكل أردني يؤمن بأن الوطن، يستحق منا بذل أرواحنا في سبيل استقراره والذود عنه، مؤكداً أن استشهاده لن ينال من عزيمة وهمة القوات المسلحة، ولن يزيدها الا إصراراً في المضي قدماً نحو الحفاظ على الوطن وصون مقدراته.
وفي هذا السياق، نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ابن الوطن والجيش العربي المصطفوي، الشهيد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي.
وقال الفايز: نتقدم بتعازينا الحارة وصادق المواساة لأسرة الشهيد وذويه ومنتسبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه في السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، متمنين الشفاء العاجل لزميله المصاب الوكيل أول سالم مفتن سالم.
وأكد أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي ارتكبه القتلة لن يثني قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وحصنه المنيع، عن مواصلة التعامل بكل قوة وحزم، مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني، مؤكدا أنه لم يعرف عن الأردن يوماً أنه فرط بدماء شهدائه وأبطاله أو تنازل عن حقوق أبناء شعبه.-(بترا)

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