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الضباب وأحداث غزة تدفع مليشيات المخدرات في سورية لاستهداف الحدود الشمالية

12/12/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال عمان - أظهر اشتباكان مسلحان مع عشرات مهربي المخدرات خلال محاولتهم التسلل من سورية إلى الأردن في الأيام الماضية، أن قوات حرس الحدود، وأثناء مواجهاتها لهم، هي في حالة جهوزية عالية، برغم انتشار جزء منها على الحدود الأردنية المحاذية لفلسطين المحتلة، منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، بعد إطلاق الاحتلال الصهيوني تهديداته، بأنه سيعيد نكبة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بتهجيرهم الى الأردن.
تحليلات عسكرية، كشفت أن حرس الحدود، كان يتوقع أنه خلال هذا الشتاء، وفي ظل الانشغال بحرب الاحتلال على قطاع غزة، ستحاول مليشيات تهريب المخدرات في سورية، العودة للتهريب عبر الواجهتين الشمالية والشرقية، المحاذيتين للحدود مع سورية، مستغلة أولا حالة الاهتمام الرسمي والشعبي بوقف هذه الحرب، بالاضافة إلى انعدام الرؤية في تلك المناطق لتشكل الضباب الكثيف فيها، ما يتبع ذلك من انعدام للرؤية في كاميرات الرقابة الالكترونية الموزعة على الحدود.
وبينت التحليلات، أن حرس الحدود، كان مدركا لهذه المحاولات، فبقي متأهبا لأي مواجهة مع أي محاولة تهريب للمخدرات من سورية.
واكد مصدر مسؤول لـ"الغد"، ان ضبابا كثيفا بدأ بالتشكل منذ فجر أمس، ما تسبب بانعدام الرؤية إلى ما بعد الظهيرة، وقد وجدت عصابات المخدرات في سورية، فرصة سانحة باستغلالها للضباب والقيام بعمليات للتهريب، بيد ان محاولاتهم تلك لقيت مجابهة من قوات حرس الحدود، بعد رصدهم إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك، وجرى تبادل لاطلاق النار، مع عشرات من المهربين الذين رصدتهم القوات الحدودية، برغم تسللهم تحت كثافة الضباب وانعدام الرؤية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المهربين، ودفع من تبقى منهم إلى الفرار في العمق السوري، وفق مصدر عسكري مسؤول من القيادة العامة للقوات المسلحة.
وخلال هذه الاعمال القتالية، التي جرت عند الفجر، ارتقى الوكيل أول إياد النعيمي شهيدا، وأصيب زميله، في منطقة عمليات الواجهة الشمالية.
هذا الاشتباك مع عصابات المخدرات، يأتي بعد مضي أيام على احباط قوات حرس الحدود، محاولة تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة، سبقها اشتباك مسلح، أسفر عن مقتل 3 مهربين.
وفي بيان لها عن عملية احباط عصابات المخدرات في الواجهة الشمالية والشرقية، أمس، أكدت القوات المسلحة في بيانها، على مضيها في التعامل بقوة وحزم، مع أي تهديد على واجهات المملكة الحدودية.
وفي البيان، أكد المصدر، أن حرس الحدود نفذ عملية نوعية على إحدى واجهاته ضمن منطقة مسؤوليته، أدت لإحباط محاولة تسلل وتهريب لكميات كبيرة من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية.
وبين أنه خلال هذه العملية "عثر على 233 ألف حبة كبتاجون، و528 كف حشيش، وتحويل المضبوطات الى الجهات المختصة".
ويشار هنا، الى ان المملكة غيرت قواعد الاشتباك العسكري على الواجهتين الشمالية والشرقية مطلع العام الماضي، اثر اشتباك مسلح وقع مع قوات حرس الحدود ومئات المهربين القادمين من سورية، المحملين بكميات كبيرة من المواد المخدرة والاسلحة، اذ أدى الاشتباك لارتقاء النقيب محمد الخضيرات من مرتبات حرس الحدود شهيدا.
وفي هذا الإطار، بلغ عدد المهربين الذي قتلوا العام الماضي اثناء محاولتهم تهريب المخدرات الى الاراضي الأردنية، زهاء 35 شخصا، جميعهم مجهولو الهوية، وذلك في أكثر من عملية اشتباك مسلح منفصلة.
وكإجراء دفاعي، استهدفت طائرات من سلاح الجو الملكي في أيار (مايو) الماضي، منزل مسؤول عمليات تهريب المخدرات من سورية الى الأردن، السوري مرعي الرمثان المقيم في قرية الشعاب بمدينة السويداء السورية، المحاذية للحدود الشرقية مع الاردن، ما أدى لمقتله.
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت ما يزيد على 10 أحكام قضائية بحق الرمثان، وايدتها بذلك محكمة التمييز، صاحبة أعلى جهة قضائية في الأردن.
وسبق للمملكة أن سلكت طرقا للتنسيق الأمني والارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية مع سورية، لمنع أعمال عصابات ومليشيات تهريب المخدرات من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية، وبغطاء من قوات عسكرية غير منضبطة من الجيش السوري، ومليشيات شيعية تتمترس بالجنوب السوري، لكن هذه الإجراءات لم تحقق نجاحات على أرض الواقع.

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