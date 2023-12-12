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الغذاء بات حلما في غزة.. والمساعدات نقطة في بحر الاحتياجات

12/12/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - يكافح المدنيون في مدينة غزة للحصول على المياه والطعام في مهمة باتت شبه مستحيلة مع استمرار العدوان المدمر على القطاع، ومع شح المساعدات الأممية ومنع إدخالها عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
"تعبتُ وأنا أبحث تحت القصف وبين ركام البيوت المدمرة وخاطرت بنفسي من أجل أن أجد أي شيء قد يسد جوع أهل البيت وخاصة ابنتي الصغيرة، وفي النهاية لم أجد إلا 3 حبات من البسكويت"، بهذه الكلمات وصف الشاب حسونة اسكافي رحلة البحث عن الطعام في غزة.
ويقول سكافي إن رحلة البحث عن الطعام والمياه في غزة أصبحت "مهمة شبه مستحيلة" بعدما قطع الاحتلال كافة إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود عن القطاع مع بداية العدوان في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
في البداية رفض سكافي وعائلته النزوح من حي الشجاعية، وفضّلوا البقاء في منزلهم، حتى أُجبروا على المغادرة برفقة نازحين آخرين لجأوا إلى منزلهم بعد تدمير جيش الاحتلال مربعا سكنيا قريبا من منزله.
وتخضع مدينة غزة وشمال القطاع لحصار خانق فرضه جيش الاحتلال منذ توغله بريا من منطقة جحر الديك شرقا باتجاه مفترق محررة نيتساريم على شارع صلاح الدين في 30 تشرين الأول (أكتوبر)، ومنع حركة الفلسطينيين على المفترق واقتصارها على النازحين باتجاه الجنوب.
الشاب كان يقطن في حي الشجاعية شرق مدينة غزة مع عائلته المكونة من زوجته وابنته الرضيعة ووالدته وشقيقيه وعمته وعمه المقعد.
يقول: "خرجنا من المنزل تحت وابل من القصف الجوي العنيف سيرًا على الأقدام، حتى وصلنا إلى إحدى المدارس التي تؤوي آلاف النازحين من غزة والشمال".
وتابع بصوت حزين: "جلسنا في الشارع على باب المدرسة لنلتقط أنفاسنا بعد رحلة عذاب شاقة، قبل أن ننتقل إلى منزل لأحد الأصدقاء في حي الصبرة جنوب المدينة".
ويقضي سكافي وشقيقاه وقتا طويلا بحثا عن الطعام والمياه في المدينة المحاصرة التي عزلها الاحتلال عن باقي مدن القطاع، واستهدف أسواقها الشعبية ومراكزها التجارية وآبار المياه فيها والمصانع ومخازن البضائع لتضييق الخناق على ساكنيها ودفعهم إلى النزوح.
ويشير إلى أنه يضطر إلى السير لمسافات طويلة وصولا إلى بئر مياه تستطيع البلدية تشغيلها لساعات محدودة حتى يتمكن من تعبئة 20 لترا، ويشاركه في هذه المعاناة الكثير من الأهالي الذين لا يزالون في غزة والشمال.
رائد النجار من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة يقول: "لم نعد نبحث عن الطحين، فالمهمة أصبحت مستحيلة وإن توفر الطحين فلا غاز ولا حطب لطهيه أو خبزه".
ويوضح الشاب الثلاثيني أن "الجيش الصهيوني يحاصر مدرسة عوني الحرثاني التي نزح إليها مع عائلته المكونة من 7 أفراد". ويضيف: "الوضع خطير جدا، ونحن محاصرون داخل المدرسة منذ عدة أيام ولا نتمكن من الدخول أو الخروج بسبب كثافة النيران".
ويؤكد "وجود نقص في المياه والطعام داخل المدرسة وخارجها بسبب العزلة التي فرضها الجيش الصهيوني على شمال غزة ومنعه وصول المساعدات إليها إلا بكميات محدودة جدا، محذرا من ارتقاء شهداء في شمال غزة جوعا وعطشا".
ويبين النجار أن مهمة الحصول على المياه شاقة وكانت تتطلب السير لمسافة طويلة للتعبئة، وقد تتكرر أكثر من مرة يوميا لجمع أكبر كمية ممكنة للاستخدامات المختلفة للعائلة.
نقص حاد
متحدث بلدية غزة حسني مهنا، يقول إن تعداد سكان المدينة الأصليين والنازحين إليها من شمال القطاع، يقدر بـ 500 ألف نسمة يعيشون في ظروف إنسانية وصحية وبيئية كارثية، نظرا لعدم توفر أبسط مقومات الحياة، وسط غارات متواصلة على مدار الساعة تمنع المواطنين من الحركة.
ويؤكد مهنا، أن المدينة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية، خاصة أن المساعدات التي وصلت إلى غزة والشمال لا تلبي الاحتياجات الدنيا للمواطنين والنازحين في المدينة وغالبيتها تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية من الدقيق والأرز والمعلبات.
ويوضح أن "الاحتلال استهدف الأسواق الشعبية والمراكز التجارية الكبرى في المدينة، حتى أصبح كل شيء في غزة كومة ركام، والشلل أصاب كل مفاصل الحياة بسبب العدوان والحصار".
ويبين أن "الأوضاع الأمنية الصعبة وانقطاع الكهرباء أوقف المصدر الثاني للمياه عن قطاع غزة المتمثل بمحطة تحلية مياه البحر شمال غزة والتي تزود غزة بـ 20 بالمائة من إجمالي الكمية التي تضخ في الشبكات، ولم يتبق إلا المصدر الثالث وهو آبار المياه التي أصبحت مهددة بالتوقف في أي لحظة".
ويحذر المسؤول الفلسطيني من تفاقم أزمة العطش والغذاء في غزة حال إصرار الجيش الصهيوني على عدم إدخال المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية إلى غزة والشمال، وعدم تزويد البلديات بالوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وتشغيل الآليات لفتح الشوارع المغلقة بفعل القصف.
ويقول مناشدا: "المواطنون في غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة وسط المخاطر المحدقة من نقص المياه والغذاء، ودخول فصل الشتاء والمنخفضات الجوية، وحاجة المواطنين إلى أغطية وملابس ووسائل تدفئة وغيرها الكثير".
ويختم مهنا حديثه قائلا: "المساعدات التي وصلت نقطة في بحر احتياجات المواطنين".-(وكالات)

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