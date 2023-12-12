Wednesday, 13 December 2023 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جحيم على الأرض.. نازحو غزة يعيشون في الشوارع

12/12/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي - "أوضاع مأساوية وجحيم" بتلك العبارات وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني حال أهل غزة، بعد 3 أشهر من الحرب الضاربة.
فقد أكد المسؤول الأممي الذي زار القطاع أمس أن سكان غزة يعيشون في الشوارع "وبحاجة لكل شيء"، واصفاً الوضع بأنه "جحيم على الأرض".
"مأساة بلا نهاية لها"
كما أضاف أن ما يجري للفلسطينيين في القطاع المحاصر، "مأساة عميقة لا نهاية لها."
وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس:" الناس في كل مكان، يعيشون في الشارع، ويحتاجون إلى كل شيء. "
كما أضاف أن المدنيين الفلسطينيين النازحين يطالبون فقط بالأمن والسلامة وإنهاء هذا الجحيم"، وفق تعبيره.
1.9 مليون نزحوا
وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أكدت سابقا نزوح نحو 1.9 مليون شخص داخل القطاع منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية للاحتلال في غلاف غزة.
كما أكدت أن أكثر من 80 % من سكان القطاع المكتظ والمحاصر من قبل الاحتلال نزحوا جراء الغارات والقصف العنيف.
وحذرت العديد من المنظمات الأممية بما فيها الأونروا مرارا وتكرارا على مدى الأشهر والأسابيع المنصرمة من أن الوضع في غزة يتدحرج من سيئ إلى أسوأ.
كما نبهت من النقص الشديد في كافة أنواع المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، فضلا عن احتمال انتشار الأوبئة والأمراض.
وفاقم التوغل البري الجديد جنوب القطاع لا سيما في مدينة خان يونس من تلك الأزمة، لا سيما مع تدفق المزيد من النازحين نحو مدينة رفح، حيث تكدسوا في خيم غير مؤهلة وحتى في الشوارع والطرقات والحدائق.
يعاني قطاع غزة من شح كبير بإمدادات المياه مع دخول الحرب شهرها الثالث، وسط حصار صهيوني مشدد يتحكم بما يدخل من مساعدات.
فقد أظهر مقطع مصور الحالة التي وصل إليها النازحون في منطقة رفح جنوب القطاع، حيث تهافت السكان للحصول على بعض القارورات من شاحنة مساعدات وصلت لتوزيع المياه.
قطع المياه والكهرباء
وفي أعقاب اندلاع العدوان، شدد الاحتلال حصاره على القطاع، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء.
وبحسب بلدية غزة فإن كمية المياه التي ضختها منذ بدء العدوان تعادل ثلث احتياجات المدينة من المياه بسبب القصف، ووقف ضخ المياه من خط "ماكروت" في الجانب الصهيوني، ومحطة تحلية مياه البحر، وانقطاع الكهرباء ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار.
كذلك ساهم تضرر نحو 12 بئرا من القصف في نقص المياه في مدينة غزة بشكل حاد وكبير، وفق لجنة الطوارئ ببلدية غزة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتقدر الكمية التي تم ضخها بنحو مليون و200 ألف وهي كمية لا تكفي لسد أقل احتياجات المدينة وفقا للبلدية.
يشار إلى أن بلدية غزة كانت تضخ شهرياً قبل بدء الهجوم نحو 3 ملايين كوب من المياه شهريا.
في حين يتم توفير بنسبة 25 % بمقدار 700 ألف كوب يومياً من خط "ماكروت" الصهيوني.
وتوفير 10 % من محطة التحلية فيما يتم توفير نحو 2 مليون و200 ألف كوب من الآبار المحلية في المدينة.
فيما حذرت الأونروا منذ بداية الحرب أن شح المياه يمثل مشكلة كبرى في غزة، محذرة من أن الناس سيموتون إذا لم يتوفر الماء.-(وكالات)

MENAFN12122023000072011014ID1107582622

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث