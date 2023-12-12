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شهداء غزة بلا مقابر.. والطرقات والساحات بديلا

12/12/2023 2:36:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي - وسط اكتظاظ المقابر وصعوبة الوصول إليها لم يجد كثير من سكان قطاع غزة غير الطرقات والساحات مكاناً لدفن أحبائهم الذين استشهدوا في القصف المستمر منذ حوالي ثلاثة أشهر.
فقد أدى القصف العنيف والمتواصل إلى إجبار السكان على دفن الشهداء في الأزقة والساحات أو على قارعة الطرقات، فيما اضطر البعض إلى دفن الضحايا في مقابر جماعية بشواهد من الحجارة أو الكرتون كتب عليها بخط اليد.
في حين اضطر آخرين إلى دفن أقربائهم في أفنية منازلهم، بينما اضطر آخرون لأداء صلاة الجنازة سريعاً في الطرقات وعلى أبواب المستشفيات.
مقابر مؤقتة
ومع استمرار الهجمات الصهيونية وارتقاء الضحايا الذين يتعذر نقلهم إلى المقابر، لجأ الأهالي في غزة إلى استغلال كل المساحات الممكنة لإقامة مقابر مؤقتة.
فيما ينتظر الغزيون توقف الحرب أو هدنة إنسانية من أجل نقل جثامين أحبائهم.
وخلال الهدنة الإنسانية الأخيرة التي امتدت لسبعة أيام، نقل ذوو العديد من الضحايا جثامين أبنائهم من ساحات العيادات والمراكز الصحية والملاعب وساحات المدارس والمنازل، إلى المقابر المخصصة للدفن.
عدم التعرف على الجثامين
يذكر أن ساحة مستشفى الشفاء تحولت خلال فترة حصاره من قبل القوات الصهيونية، إلى مقبرة مؤقتة لتدفن الجثامين لاحقاً في مدينة غزة أو مناطق أخرى مثل خان يونس، التي تم دفن أكثر من 100 جثمان فيها في مقبرة جماعية، بعد أن تم تسلميهم من قبل جيش الاحتلال.
ويعاني الغزيون في أحيان كثيرة من عدم التعرف إلى جثامين أقاربهم فيتم دفنهم وفق أرقام محددة.-(وكالات)

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