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المقاومة ترفض تبادلا للأسرى تحت النار

12/12/2023 2:36:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - واصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما تسبب في ارتقاء 20 شهيدا في رفح جنوب القطاع .
في حين تدور اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في الأحياء الشرقية لمدينة غزة.
في الأثناء، استشهد 6 فلسطينيين في قصف مسيّرة صهيونية على مدينة جنين، التي اقتحمتها قوات الاحتلال صباح أمس، في وقت صعّد الاحتلال حملته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
يأتي ذلك بينما يطرق الاحتلال باب التفاوض لإبرام اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، سبيلاً للاستهلاك الداخلي وتخفيف ضغط الشارع الصهيوني، بالتزامن مع دكّ قطاع غزة بوابل غاراته الجوية الكثيفة والمراهنة على معركة خان يونس لتحقيق أي إنجاز عسكري أمام جمهوره الساخط، بما يشي بداخل مأزوم تحت قشرة العنجهيّة، التي تدفعه للادعاء بسقوط 10 % من جنوده قتلوا في غزة "بنيران صديقة".
وقد طلبت حكومة الاحتلال وساطة من مصر وقطر للتوصل إلى هدنة مؤقتة يتم خلالها تبادل الأسرى مع حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، معتبرة أن الظروف باتت ناضجة، وأنها مستعدة لاستئناف الاتصالات مع الوسطاء، من أجل إطلاق سراح باقي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
إلا أن حركة الجهاد الإسلامي، أكدت أنّ "كل ما يتعلق بمفاوضات الأسرى يكون بعد وقف شامل لإطلاق النار"، مشددة على أنّ "لا حديث الآن بشأن هُدَن إنسانية"، وأن موقف المقاومة واضح بشأن رفض أي مفاوضات تحت ضغط النار.
وتضع المقاومة الفلسطينية في غزة شروطاً واضحة، مفادها أنّ لا مفاوضات تحت النار، ولا تبادل للأسرى، ما دام العدوان الاحتلالي مستمراً على غزة.
يأتي ذلك على وقع مجازر وحشيّة مهولة أدت لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قصف كثيف للقطاع، فمن الواضح أن الاحتلال يزيد من سلسلة غاراته الجوية بكثافة لتحقيق أي إنجاز عسكري، بعد كشف زيف مزاعمه بالسيطرة على غزة وانهيار حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية ميدانياً، حيث لا تزال الأخيرة تقصف عمق الكيان الصهيوني لليوم 67 من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
فيما ما تزال قوات الاحتلال تُواجه مقاومة شرسة في شمال القطاع، بعد زعم جيش الاحتلال أنه سيطر على تلك المناطق، حيث تدور معارك عنيفة في منطقتي الشجاعية وجباليا بالمدينة، بما يجعل الاحتلال في سباق مع الزمن الأميركي، من أجل إحراز أهدافه العسكرية المتنقلة باستمرار قبل نفاد الدعم الأميركي للحرب، وبحث سبل وقف التهديدات المحدقة به من جبهات عديدة.
في حين واصلت طائرات الاحتلال قصفها المكثف لمختلف مناطق قطاع غزة وسط مشاركة لافتة للزوارق الحربية في قصف سواحل وسط وجنوب قطاع غزة، حيث شن الطيران الحربي الصهيوني سلسلة غارات عنيفة على أبنية سكنية مأهولة بالمدنيين في مدينة رفح، جنوب القطاع، مما أدى لاستشهاد 20 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال، وإصابة العشرات.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة بعد حصاره وقصفه لعدة أيام، وقامت بتجميع الذكور بما فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى، في ظل الخشية من اعتقالهم واعتقال الطواقم الطبية أو تصفيتهم".
وطالبت "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك فوراً لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى وحمايتهم".
ونفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية ممتدة ما بين جنوب ووسط محافظة خانيونس، جنوباً، التي تحاول دبابات الاحتلال التقدم إليها من أكثر من محور، مما أدى لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى، أسوة باستهداف منازل المدنيين بمخيم النصيرات وسط القطاع.
كما جددت مدفعية الاحتـلال قـصفها على حيي التفاح والدرج، تزامنا مع إلقاء قـنـابـل إضاءة شرق غـزة، فيما تشهد مراكز النزوح في جباليا هجوماً احتلالياً كبيراً، حيث اقتحمت دبابات الاحتلال ثلاثة مراكز للنزوح غرب المخيم وقامت باعتقال كل من هو فوق الـ15 عاما قبل أن تطلق سراحهم وتعتقل بعضهم في ظروف إنسانية مهينة.
وفي الأثناء؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد كل من؛ محمود أبو سرور، بكر زكارنة، ثائر أبو التين، ورفيق دبوس، وإصابة آخرين بجروح، في البلدة القديمة في جنين جراء تعرضهم للقصف من قبل طائرة مسيرة للاحتلال أمس.
وقالت الوزارة إن الشاب فؤاد عماد عباهرة (36 عاما) استشهد إثر منع الاحتلال سيارة الإسعاف من نقله إلى المستشفى لمدة نصف ساعة، بعد إصابته في الفخذ وتركه دون علاج، بينما استشهد الطفل المريض أحمد محمد سمار (13 عاما) بعد إعاقة الاحتلال وصوله لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد خليل سليمان، أثناء العدوان على جنين.
وقصفت قوات الاحتلال بطائرة مسيرة موقعاً في البلدة القديمة في جنين، وذلك خلال عملية الاقتحام الواسعة التي قامت بها وتخللتها مواجهات واشتباكات واقتحامات طالت عشرات المنازل، بالمدينة والمخيم برفقة عدة جرافات عسكرية، واعتلاء جنود وقناصة الاحتلال عدداً من البنايات السكنية في عدد من أحياء المدينة.
كما شهدت مدينة جنين ومخيمها دماراً واسعاً في البنية التحتية، حيث دمرت قوات الاحتلال مولدات كهرباء في أحياء من جنين ومخيمها وعدة صروح للشهداء، كما شنت حملة تفتيش ومداهمات للمنازل واعتقلت ستة فلسطينيين بينهم سيدة فلسطينية.

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