Wednesday, 13 December 2023 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأني أقاوم!

12/12/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أنا مقاوم. صحيح أني لم أحمل على كتفي آر بي جي. لا هذا تطرُّف في ضرب الأمثلة، بل لم أحمل من الأسلحة إلا سكين المطبخ، ولأغراض سلمية لم تزد عن ذبح حبة بندورة. لكن كيف صرتُ مقاوماً. شعرتُ مثل أي عربيٍّ بالتقصير تجاه "الغزازوة" بالفلسطينية، و"الغزيين" بالفصحى، عندما اكتشفت أن كل ما استطعنا فعله هو إرسال مساعدات "آمنة" لم نتأكد أصلاً من وصولها، فظل في إحساسي الفلسطيني والعربي، فراغ واسع لم أتأكد أني ملأته، إلا عندما راجعت هذه المواقف و"الأحاسيس" التي نخرت ضميري.
كنتُ أصحو على صوت المنبّه، لكن بالأمس استفقت قبل موعدي على جرس الباب وهو كما تعرفون صوت كهربائي للعصافير. فتحتُ الباب بعبوس مستنفر للغضب، تمهّلتُ قليلاً وتذكّرتُ أن "الغزازوة"، بعضهم لا يتاح له النهوض من النوم، وبعضهم يكون في فراشه الأرضيّ، فيصحو على صوت مثل "القيامة"، قد يجد نفسه غير مكتمل تحت الأنقاض، وقد لا يتاحُ له الحزن على نفسه بأن جزءاً منه سيُدفن في مقبرة جماعية للأجزاء. "قاومتُ" العبوس وابتسمتُ لعاملة المنزل التي جاءت قبل موعدها مثل "غارة".a
جاء صوت بائع الخضار مرتفعاً أكثر من مستواه المعهود، ربّما بسبب "التنزيلات" التي أراد صدمتنا بها. توتّرتُ، ركلتُ وسادة، وخرجتُ إلى الشرفة، صارخاً أن يرحمنا من صوته "الكلثومي"، فردّ بوقاحة: "لا تؤاخذنا حضرة الشاعر". فتحتُ التلفاز بيد، وفي يدي الأخرى كوب قهوة إيطالية صنعته لطرد صدى صوت البائع من أذني. كان تقرير على التلفاز من غزة، وخلف صوت المراسل، صوت "زززززز" يتكرّر، أوضح المراسل أنها الطائرة "الزنانة" كما يسميها الغزيون، وأنها نذير قتل، وتتلف الأعصاب، فلا تتوقف ليلاً أو نهاراً.. ارتجّ الكوب في يدي المتوترة التي ضعفت "مقاومتها"، فذهبت يدي الأخرى إلى قناة الأفلام العربية.
ضغطتُ على اللون الأزرق في مبرّد الماء، امتلأ ثلثا الكوب، فوضعته أسفل اللون الأحمر لأملأ الثلث الباقي. كان الطعم فاتراً أكثر مما توقعت. يبدو أني كنتُ عصبياً بسبب خصم غيابي بدون عذر عن العمل، فكسرتُ الكوب، وبحثت عن فائدة في هاتفي، فرأيتُ فتى غزاوياً يشربُ ماء المطر النازل من باب الخيمة، وفي فيديو آخر ذي صلة، رأيتُ غزيين يركضون حاملين غالونات وراء نداء بأنّ هناك مياهاً حلوة، بعد شهرين من العطش الساخن والمُرّ. "قاومتُ" عطشي لأني حردتُ ولم أشرب الكوب الفاتر، و"جاهدتُ" لمحو حمرة الخجل ودمع يابس.
رن هاتفي، إنه إشعار بنكي بنزول راتبي إلى البنك، وبعد حسم عقوبة يوم واحد، فإن خانات الراتب ظلت كما هي، لا يمكن عدّها من النظرة الأولى، لكني "قاومتُ" أدنى شعور بالتأفف، فلقد ظلّت إجابة طفلة غزية على سؤال "لماذا تبيعين الشاي" ثلاثة أيام في رأسي مثل الصداع. انفراجة شفتيها لم تكن ابتساماً، حركة يدها اليمنى لم تكن اعتراضاً. صبت الشاي في كؤوس بلاستيكية بكف، ليست هي كف أرملة أو أخت كبرى، إنما طالبة في الصف السادس.. صف نصف طالباته شهيدات أو بائعات شاي لا نعرف إن كان فيه سُكّر.
"أقاوم" إحساسي بالجوع لما أعرف أن حصول أفراد عائلة غزية على منقوشة زعتر، كأنهم أكلوا مقلوبة اللحم والباذنجان. "أقاوم" الحزن على ذكرى وفاة أبي قبل عشرين عاماً، عندما أسمع أن مئات الأشجار من العائلات ماتت كما يحرق المستوطنون غابة. "أقاوم" الابتسامة عندما أرى ابتسامة طفلة غزية عثرت على لعبتها سليمة بين أنقاض بيتها. "أقاوم" ألم خنصر قدمي الذي ارتطم بخشب الطاولة حينما أعلم أن طفلاً غزياً في السادسة أجرى جراحة لبتر قدمه من دون مخدّر. "أقاوم" خجلي وحرجي وبؤسي ووخز ضميري وشيئاً من العار، فكم هي شاقة "المقاومة".

MENAFN12122023000072011014ID1107582619

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث