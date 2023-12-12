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نتائج خطاب الكراهية

12/12/2023 2:36:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يتساءل كثيرون، خاصة في مراكز الأبحاث العالمية، كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه بالشرق الأوسط، من عنف وقتل ودمار وحروب، ولماذا عجزنا عن التنبؤ بما حدث وتفكيكه قبل أن تقع الفأس في الرأس. سؤال مهم يكشف عن كم الفجوة الكبير الذي يفصل الشرق الأوسط عن العالم، والجواب الأساسي من أناس مثلي، إننا في الأردن بحّ صوتنا ونحن نقول إن الوضع خطير وغير مستدام وسيتفجر، ونقول إن الملك لم يترك منبرا إلا وحذر من خطورة الأوضاع وأنها غير مستدامة، ولم يخل خطاب أو لقاء واحد للملك إلا وتحدث فيه عن القضية الفلسطينية. بل أذهب أنا وغيري لأبعد من ذلك بالقول، إننا في الشرق الأوسط نشهد كل بضعة شهور عنفا وقتلا ودمارا، وهذا دليل صدق السردية الأردنية، ولكن العالم ينسى بعد أيام من الهدوء ما حدث، ويتناسى العنف ويذهب لراحة باله في أن الوضع مستدام وأنه لا يمكن عمل شيء ما دامت الأطراف غير جاهزة للسلام والمفاوضات.
نواجه تحديين إستراتيجيين سوف يستمران بأن يكونا سببا رئيسا للعنف والدمار، على مراكز الأبحاث إدراكهما. الأول: وقوع العالم ضحية للرواية الإسرائيلية؛ أن الوضع مستدام ومسيطر عليه، وأن إسرائيل تمتلك من عوامل الردع والقوة ما يكفي لتحقيق الهدوء الذي يتم تهديده بين الحين والآخر ولكنه مسيطر عليه، وأخطر ما في الرواية الإسرائيلية، أن أولوية الإقليم وإسرائيل والعرب ليست القضية الفلسطينية، بل إيران والمعاناة الاقتصادية، وأننا نستطيع أن نتقدم خطوات في هذه الملفات الحساسة إقليميا، ومن ثم نذهب للتعامل مع القضية الفلسطينية. حققت الرواية الإسرائيلية نجاحا وقبولا في كثير من عواصم القرار، وكانت الرواية الأردنية هي التي تحاول مجابهتها بقوة المنطق والحق والإقناع، وكان السجال الدبلوماسي محبطا ظل الأردن فيه محافظا على قناعاته التي كان منسجما فيها مع ذاته ومصالحه العليا، مؤمنا أنه يقف على الجانب الصحيح من التاريخ، وأن الحق سوف ينتصر ولو بعد حين، ولم يتراجع بالأثناء عن التزامه بالأمن والاستقرار والسلام. أما التحدي الثاني، فهو ذلك المرتبط بخطاب الكراهية والعنصرية والفوقية من اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي أجّج المشاعر، واستفز الكرامات، وغالى في استخدام القوة واستباحة الشعب الفلسطيني، فكان نتيجة ذلك خلق بيئة سياسية حاضنة للعنف، وأصبحت لغة المواجهة والرغبة بقتل الآخر هي السائدة، وتبددت أجواء التعايش والسلام الذي حلمت فيه شعوب المنطقة في تسعينيات القرن الماضي.
ما يحدث في غزة قاس مرّ ظالم، لكنه قد يشكل فرصة مواتية لكي يفهم الجميع ضرورات التسوية، وأن الحرب ستستمر ما دام لا بديل لها، وأن وجود عملية سياسية ذات مصداقية وأفق هو الحل الوجيه. كانت التسوية والمفاوضات تشهد زخما كلما كان هناك تهديد لعقلية القلعة في إسرائيل. حدث هذا في عام 1973 بعد هجوم مصر وسورية ومشاركة الأردن على إسرائيل، وحدث في 1991 بعد الانتفاضة وصواريخ العراق على إسرائيل. الآن إسرائيل لا بد أن تدرك أن التسوية والمفاوضات مع الشعب الفلسطيني هي طريق الأمن والسلام، وليس عمليات عسكرية مهما اشتدت ضراوتها.

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