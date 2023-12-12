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توقيع مذكرة تعاون بين مجلس محافظة البلقاء وجامعة عمان العربية

12/12/2023 2:35:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بهدف تعزيز التعاون بين مجلس محافظة البلقاء وجامعة عمان العربية وخدمةً لأبنائنا في محافظة البلقاء لإتاحة الفرصة لهم للإلتحاق في البرامج التي تطرحها الجامعة في مختلف كلياتها، قام رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف الأديب العواملة بتوقيع مذكرة تعاون مع جامعة عمان العربية ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان.

وتضمنت المذكرة تقديم تسهيلات في دفع الرسوم المستحقة على أقساط الفصول الدراسية من خلال الجامعة.

وتقديم خصومات على الساعات الدراسية من مجلس الأمناء لدرجتي البكالوريوس والماجستير.

إضافة للحصول على الأولوية في مقاعد منح التفوق في امتحان الدراسة الثانوية على رسوم الساعات الدراسية.

على أن يبرز الطالب كتابًا من مجلس محافظة البلقاء يفيد برغبته الحصول على خصم على هذه الأقساط.

كما تضمنت المذكرة مشاركة مجلس المحافظة في أي مبادرة فيما يتعلق بإجراء البحوث والدراسات لمنتسبي الجامعة.
وحضور ومشاركة مجلس المحافظة في أية مؤتمرات أو ندوات أو دورات تدريبية تعقد في الجامعة.

من جهته ثمن العواملة الجهود والمساعي الحثيثة التي قام بها سعادة عضو مجلس المحافظة أسامة الوريكات والتي أثمرت بتوقيع هذه المذكرة، مشيدًا بالوقت ذاته بإسهامات جامعة عمان العربية في تطوير وخدمة المجتمع المحلي إضافة لدعمها ومساندتها الطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

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