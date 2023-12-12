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توسع الإسكانات الطابقية وغياب الصرف الصحي.. مشكلة بيئية تتفاقم بالكرك

12/12/2023 2:35:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك - تفاقمت خلال السنوات الأخيرة أزمة بيئية في مختلف ضواحي وأحياء مدينة الكرك الجديدة، التي تشهد توسعا كبيرا في بناء العمارات الطابقية، واعتمادها على الحفر الامتصاصية في تصريف المياه العادمة نتيجة غياب شبكة الصرف الصحي المنتظر تنفيذها.
وغالبا ما تفيض مياه الحفر نتيجة عدم نضحها، مشكلة بركا صغيرة تسيل على الشوارع ومحيط وجوانب العمارات السكنية، مشكلة أزمة بيئية تلحق أذى بالمجاورين، في وقت تلقى هذه المشكلة إهمالا من القاطنين والمالكين للعمارات حيث يلقي كل منهم المسؤولية على الأخر في ظل ارتفاع كلفة نضح الحفر إلى ما يزيد على 30 دينارا.
ويؤكد سكان بإحدى العمارات أنهم يحتاجون إلى نضح الحفرة الامتصاصية التابعة للعمارة كل أربعة أيام، بسبب صغر سعتها مقابل تصريف كميات كبيرة من المياه العادمة إليها، ما يشكل عبئا ماليا كبيرا على السكان.
وبسبب غياب شبكة للصرف الصحي في غالبية مناطق محافظة الكرك ومدينة الكرك تحديدا، تعتبر الحفر الامتصاصية الخيار الوحيد للتخلص من المياه العادمة فيما تشكل أكبر المشاكل للمواطنين وخصوصا في المناطق ذات الطبيعية الزراعية والتي انتشرت فيها الأبنية السكنية.
يذكر أن غياب شبكة الصرف يشكل مشكلة صحية في المحافظة، ويحمل السكان كلفا عالية للتخلص من المياه العادمة، عبر صهاريج تنقلها للمناطق المخصصة شرقي محافظة الكرك، وتقتصر خدمات الشبكة الموجودة حاليا على مناطق مدينة الكرك وبعض ضواحيها، بحيث تتبع لمحطة تنقية الكرك، وبلدات المزار الجنوبي ومؤتة والعدنانية ومرود ومدين، في حين تعاني بقية بلدات المحافظة من غياب شبكة للصرف الصحي، ويشكل قاطنوها أكثر من 85 % من تعداد المحافظة.
وقال المواطن سامي العمرو من سكان ضاحية الرابية جنوبي مدينة الكرك إن المنطقة الحديثة والتي تضم أعدادا كبيرة من العمارات السكنية التجارية باتت من أسواء المناطق سكنا بسبب الحفر الامتصاصية بالمنطقة والتي تعود لهذه الاسكانات ومن بينها العمارة التي يقطنها، مشيرا إلى أن الحفرة الامتصاصية للعمارة تفيض منها المياه العادمة بشكل دائم على الطريق العام بسبب امتلائها بسرعة دون أن يتم نضحها.
وأشار إلى أن السكان يقومون بنضح الحفرة كل أربعة أيام ما يجعل الأمر مزعجا بشكل كبير، إضافة إلى أن هناك مشاكل تحدث بين السكان في اسكانات أخرى حول عملية نضح الحفرة الامتصاصية ما يجعلها تسيل بالشارع لأيام عديدة قبل التخلص منها.
وقال إن الأجهزة المعنية في سلطة المياه ووزارة المياه أعلنت أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، أن هناك نية لديها لإنشاء شبكة للصرف الصحي في الأحياء الجديدة بالكرك، مشيرا إلى شبكة الصرف الصحي لم تعد ترفا، وخصوصا مع الأذى الكبير الذي تسببه الحفر الامتصاصية بالبيئة المحيطة وصحة المواطنين والتربة والمياه الجوفية وغيرها.
وقال بلال المبيضين من سكان بلدة الثنية حيث يتواجد أكبر عدد من العمارات السكنية بالمحافظة وانتشرت على مساحة واسعة من الأراضي الزراعية، إن الإسكانات المنتشرة بكثرة في البلدة اصبحت مشكلتها الأساسية هي حفرها الامتصاصية والتي تسيل مياهها بشكل دائم على الشوارع وبين الأحياء السكنية، بسبب عدم قدرة السكان على توفير كلفة نضحها بشكل دوري، فيما لا يوجد أي رقابة من الجهات المعنية على ما تحدثه مياه هذه الحفر من تلوث.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أن البلدية على تواصل دائم مع الجهات المعنية من أجل توفير شبكة صرف صحي لمناطق الكرك الجديدة وهي التي تتوسع تنظيميا وتزداد فيها حركة البناء وخصوصا الاسكانات الكبيرة متعددة الطوابق والتي تطرح كميات كبيرة من النفايات المنزلية، إضافة إلى كميات كبيرة من المياه العادمة.
ولفت إلى أن البلدية من خلال كوادر الرقابة الصحية تقوم بمخالفة كل من يهمل الحفرة الامتصاصية التي تتسرب مياهها إلى الشارع.
وكانت وزارة المياه /سلطة المياه، أعلنت في تصريحات صحفية من خلال الناطق الإعلامي للوزارة عمر سلامة بداية العام الحالي انهما أنهتا مؤخرا إجراءات توسعة الشبكة في مدينة الكرك وضواحيها، إلى جانب مناطق جديدة في البلدية لم تكن مشمولة سابقا بها، بخاصة بلدات ومناطق الثنية ومنشية أبو حمور والكرك الجديدة ومستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري، وجزء من مناطق ضاحية المرج، بكلفة تصل إلى نحو 15 مليون دينار.
وأشار التصريح إلى أن الوزارة/ سلطة المياه ستبدأ بمشروع صرف صحي الكرك ضمن حزمتين؛ الأولى وبكلفة (18.5) مليون يورو ممولة من بنك الإعمار الألماني KFW لخدمة مناطق "الثنية، المرج، منشية أبو حمور".
فيما تشمل الحزمة الثانية من المشروع وبكلفة (23.5) مليون يورو مناطق "أدر، زحوم، الشهابية، الصالحية، الغوير المشيرفة، المأمونية، العزيزية، الرشادية"؛ حيث تم إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع والبحث جار عن تأمين التمويل للبدء بتنفيذ الحزمة الثانية.

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